El Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña (EMHU) pone fin a una edición "maravillosa" con su gala de clausura: "Se está empezando a montar el programa del 2027"

El Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña (EMHU) puso fin a su edición de 2026 este domingo con la gala de clausura Fantastic Colofón, que tuvo lugar en el Teatro Colón a las 20.00 horas. El acto contó con la presencia de cómicos que han actuado en el programa del festival, autoridades de A Coruña y los premiados por la organización, que recogieron sus galardones durante la ceremonia. Los encargados de conducir la clausura fueron los cómicos Eva Hache, J.J. Vaquero y Luis Piedrahita, quien también es director artístico del festival. "Esta he edición ha sido un poco mejor que la anterior", afirmó este último.

"Ha sido una edición maravillosa y lo que tiene precisamente de maravillosa es que es un poco mejor que la anterior, y la anterior que la anterior, y así sucesivamente. Esto es un problema, aunque no lo parezca, porque siempre estamos subiendo el nivel en cada edición. Ya se está mirando y empezando a montar el programa del 2027. Nos ponemos la zancadilla a nosotros mismos, porque a ver quién supera el EMHU de este año. Es agotador, termino muy cansado, pero también muy feliz. Es una mezcla maravillosa. A eso se le llama estar vivo", aseguró el director durante el photocall previo a la gala.

Por su parte, J.J. Vaquero esperaba dar como presentador del Fantastic Colofón un broche de oro a una edición en la que participó hasta en tres actos. Recoge de estos días "una gran experiencia" y describe el EMHU como "un gran evento de la comedia". "Mi misión era salvar la voz para hoy, creo que lo he conseguido. Ayer tuve dos pases y, aunque nos adviertan sobre no gritar porque se nos escucha bien, no puedo evitarlo. Palexco es un espacio muy grande y quiero que se me oiga para que se rían", declaró el cómico.

Los cómicos y presentadores de gala de clausura, 'Fantastic Colofón', J.J. Vaquero, Luis Piedrahita y Eva Hache / CARLOS PARDELLAS

Por la alfombra también pasaron y posaron la actriz premiada con el EMHU Fenómeno, Malena Alterio, el dramaturgo reconocido con el premio EMHU Álvaro Cunqueiro, Danielle Finzi Pasca, el cómico y cofundador de El Mundo Today galardonado con el EMHU Wensceslao Fernández Flórez, Xavi Puig, así como los influencers gallegos reconocidos con el premio EMHU Talento Digital, Tamara García Romero, Pablo Meixe, Santiago Caamaño, María Foscaldo, Xurxo Carreño, Pepe y Lucas, Olivia Lojo, Ángel Currás y María Rúa.

Los influencers realizaron una gran ola agarrados de la mano con Piedrahita, quien luego modeló junto a Eva Hache siguiendo directrices de poses "a lo Elsa Pataky o modelos con lumbago". Risas fingidas, poses exageradas de teatro o brazos abiertos fueron otras de las poses más recurrentes al ser fotografiados.

Los influencers gallegos premiados con el EMHU Talento Digital posan riendo con el director artístico, Luis Piedrahita. / CARLOS PARDELLAS / LCO

"Lo que buscamos todos los años del EMHU es buscar los mejores ingredientes para realizar el guiso del humor, con la mejor receta. Eso supone contar con perfiles muy distintos, reconocer a una actriz que ha dado tanto a la comedia como Malena Alterio, un dramaturgo esencial, un interesante enfoque como puede ser El Mundo Today y, por supuesto, el talento joven que trabaja en redes sociales. Yo diría que lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecho", expresó Piedrahita.

Humor con acento gallego

Por su parte, la humorista La Forte fue la encargada de presentar a Eva Hache y Malena Alterio durante el acto Mi media comedia, que tuvo lugar en el Teatro Colón a las 12.30 horas de este domingo. "Repetiré seguro. Ha sido una gran experiencia, muy divertida. Además, me voy con el C1 de gallego", expresó en relación con la presentación matinal, que realizó en gallego pese a ser valenciana.

"É un agasallo contar cun espazo como o EMHU, un agasallo poder estar nel e un agasallo que suceda nada cidade da Coruña ano tras ano. É un privilexio enorme contar cun festival de primeiro nivel de comedia en Galicia, así de diverso e ben organizado. Persoalmente, estou moi agradecido de poder vivilo", comentó el cómico David Amor también en el photocall antes de comenzar la gala de clausura al EMHU 2026.