La historia de la Cocina Económica de A Coruña: de la Guerra Civil y los años del hambre a la Medalla de Oro
Fue fundada el 1 de mayo de 1886 | Antonio Lens, exalcalde de la ciudad y farmacéutico, fue el primer presidente
La Cocina Económica de A Coruña celebra 140 años de historia como una de las instituciones benéfico-sociales más arraigadas de la ciudad. Fue fundada el 1 de mayo de 1886 y nació con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables en una época marcada por la pobreza y la falta de recursos.
La iniciativa surgió de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos y contó con el impulso de figuras destacadas de la vida pública coruñesa, como el gobernador civil Teodoro Baró, el alcalde Evaristo Babé, Ricardo Acevedo y Ramón Pérez Costales. Pese a las dudas iniciales de quienes defendían otras soluciones, como la creación de empleo o viviendas obreras, se impuso una idea urgente y práctica: ofrecer comida a quienes no podían esperar.
La institución abrió sus puertas el 20 de junio de 1886 en unos locales de la calle del Socorro, una antigua tahona convertida más tarde en fábrica de harinas. Su primer presidente fue Antonio Lens Viera, exalcalde de la ciudad y farmacéutico.
Desde sus inicios, la Cocina ha atravesado momentos especialmente duros, como la Guerra Civil y los años del hambre, cuando llegó a repartir millones de raciones de pan, caldo, potaje y guiso. Su supervivencia fue posible gracias al trabajo desinteresado de sus juntas directivas, las aportaciones ciudadanas y la colaboración de entidades públicas y privadas.
En 1925, la Cocina Económica adquirió el edificio de la calle Cordelería y Socorro, sede que mantiene en la actualidad. Décadas después, coincidiendo con su centenario, el Ayuntamiento de A Coruña reconoció su labor con la Medalla de Oro de la ciudad.
Hoy, esta entidad ha ampliado sus servicios mucho más allá del comedor. Ofrece desayunos, aseo, lavandería, ropero, orientación social, espacios de descanso y reparto de alimentos en barrios como O Castrillón, O Birloque y Sagrada Familia. Cada día distribuye más de 1.500 comidas y cuenta con cerca de 3.000 socios colaboradores.
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