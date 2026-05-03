Obras completadas en cuatro calles de A Coruña: Suevia, Pascual Veiga, Caballeros y avenida de Arteixo
Se hicieron trabajos de renovación de calzadas y redes de saneamiento
El Concello de A Coruña finalizó en las últimas semanas varias actuaciones en el marco de su plan de mantenimiento y renovación de calzadas y redes de saneamiento, que se está llevando a cabo en todos los barrios para dar respuesta a los daños y modernizar el viario y los recursos de la ciudad.
A principios de abril ya se reabrió al tráfico la calle Suevia, que estuvo brevemente cortada debido a los trabajos de renovación de la red de saneamiento, con la instalación de una nueva red de PVC.
Además, a lo largo de este mes finalizaron varias obras en distintos puntos. En Pascual Veiga, entre las calles Villa de Negreira y Cuba, se sustituyó la red de saneamiento existente por una nueva y más moderna. También se instaló una red de pluviales como parte de la actuación. En el aparcamiento del Mercado de Frutas, en la avenida de Arteixo, se sustituyó una tubería de hormigón que presentaba daños y se repararon tanto la red de saneamiento como la de pluviales.
En cuanto a las intervenciones para mejorar el pavimento, también han concluido los trabajos de renovación de las aceras en la calle Caballeros.
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