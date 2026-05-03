Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: "Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir"

En estos 140 años de historia de la Cocina Económica, ¿es este el momento de mayor actividad?

Sí, sin duda. Para nosotros, más allá de los 140 años, que es una celebración importante, es fundamental poner el foco en que la entidad necesita la ayuda de la gente. Sobre todo en el momento que vivimos, en el que los precios están desorbitados, los gastos son innumerables. Desgraciadamente muchas personas siguen dependiendo íntegramente de la institución para subsistir. Nosotros intentamos concienciar a la gente de que la ayuda a la Cocina Económica es tan necesaria como hace tantos años. Es importante seguir manteniendo el pulso para que nosotros podamos abrir la puerta todos los días y atender a esas 1.500 personas a la hora de la comida, que es un número verdaderamente sangrante. Cada día aparece gente nueva para reclamar nuestra ayuda.

¿Han cambiado los perfiles?

La verdad es que sí, hoy en día incluso vienen personas que están cobrando una prestación, como puede ser el Ingreso Mínimo Vital, pero no les alcanza para poder subsistir dignamente. Estamos hablando de personas a las que más del 60% o el 70% de sus ingresos se les va en el pago del alquiler o de una habitación, y con el resto tienen que vivir, lo cual es complicado. Y benditas sean esas ayudas, porque hacen que una persona pueda tener unos mínimos. Pero sí es cierto que la dependencia de comedores sociales, como el nuestro, es todavía muy necesaria.

¿Se ha dado esta situación debido, sobre todo, al encarecimiento de la cesta de la compra y de la vivienda en la ciudad?

Correcto. El problema habitacional es muy serio, quizá el más grave. Hoy en día estamos hablando de personas que viven en una habitación, y hay muchas que ni siquiera acceden ya a eso. Vuelve a haber mucha gente en situación de calle; lo vemos continuamente: personas que llegan con su manta a desayunar por las mañanas. El acceso a una vivienda es hoy en día imposible. Pero hablamos de poder tener una habitación en la que puedan contar con una mínima seguridad, porque sabemos lo que supone dormir en la calle.

Además en 2023 perdieron la ayuda europea de donación de alimentos.

Eso fue un factor muy negativo para nosotros. El tema de los alimentos es fundamental, y haber perdido esas ayudas supone un impacto importante. Hoy en día tenemos que comprar prácticamente todos los productos que utilizamos habitualmente, y eso nos afecta mucho.

Más allá de grandes donaciones, ¿cómo puede contribuir la gente?

La gente puede hacer pequeñas compras o donar alimentos básicos. Nosotros damos desayunos, así que hablamos de productos como leche, galletas, arroz, legumbres… Son víveres no perecederos, con una larga caducidad, y para nosotros resultan fundamentales. Para las personas que quieran colaborar, ya sea con nosotros o con el Banco de Alimentos —que también está realizando una gran labor—, es importante sensibilizar y transmitir que con muy poco se puede ayudar a mucha gente, y que ese apoyo es básico. Además, siempre recordamos que las aportaciones cuentan con desgravación fiscal. Sabemos que no es el motivo principal para donar, pero sí ayuda a que ese esfuerzo se vea, en cierta medida, compensado.