Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina

La Vuelta Ciclista Femenina a España arranca este domingo con una etapa entre Marín y Salvaterra de Miño. Esta será la primera jornada de un total de siete de las que cuatro serán por carreteras gallegas. De hecho, la tercera de ellas, volverá a traer el ciclismo de élite a A Coruña.

Para este martes 5 está prevista la tercera etapa, que será de 121,2 kilómetros y partirá de Padrón para llegar a A Coruña. La meta estará situada en el estadio municipal de Riazor.

Tras atravesar localidades como Bertamiráns (Ames), Negreira, Santa Comba, Carballo o Arteixo, las ciclistas llegarán a A Coruña desde Meicende, para luego pasar por Bens, Visma, paseo marítimo desde O Portiño, Labañou y terminar en la avenida de la Habana.

Recorrido de La Vuelta Femenina en el final de etapa en A Coruña / La Vuelta

Esta etapa recordará a la vivida hace tres semanas en O Gran Camiño, aunque a diferencia de la anterior ocasión, el tiempo en el que las corredoras estarán por las calles de la ciudad será más limitado, puesto que la competición no es en formato contrarreloj saliendo una a una, sino que se disputará como carrera en línea. Las restricciones, por tanto, serán puntuales en el momento en el que pase el pelotón.

Restricciones de tráfico

Con motivo de esta llegada, habrá cortes de tráfico progresivos y puntuales al paso de las ciclistas. Estos serán temporales en cada tramo del recorrido, con una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos, tiempo en el que pasará el pelotón y la comitiva de apoyo. Una vez finalizado el tránsito, la circulación se irá restableciendo de manera paulatina.

La entrada en la ciudad está prevista para las 17.00 horas aproximadamente. Esa misma previsión indica que si nada se tuerce la llegada a meta se producirá un cuarto de hora después de estar en los límites del concello coruñés, por lo que los cortes de tráfico serán alrededor de esa hora.

El único lugar que tendrá un corte más intenso será la avenida de la Habana, donde se producirá un corte de la vía desde primeras horas de la mañana para facilitar los labores de montaje y desarrollo de la llegada. También habrá limitaciones de estacionamiento en las zonas por las que pasa la carrera y modificaciones puntuales en el servicio de transporte público, especialmente en el entorno de Riazor. También el parque de Bens tendrá acceso restringido durante el paso de la carrera.

Último kilómetro de la etapa / La Vuelta

"Perfectamente controladas"

"Al tratarse de una etapa en línea, las afecciones al tráfico serán mínimas, puntuales y perfectamente controladas”, ha señalado el concejal de deportes Manuel Vázquez en una nota de prensa difundida por el Concello.

Desde el Ayuntamiento recomiendan planificar con antelación los desplazamientos durante la tarde del martes y seguir en todo momento las indicaciones del personal de la organización y de los cuerpos de seguridad.