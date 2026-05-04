El BNG pedirá en el pleno de A Coruña mejoras en Monte Alto al Gobierno local

La candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña, Avia Veira, defenderá en el pleno del próximo 14 de mayo una moción para instar al Gobierno local a actuar en Monte Alto, un barrio que, según la formación nacionalista, sufre la falta de atención municipal. Veira, vecina del barrio, presentó la iniciativa junto a la Torre de Vixía. "En xeral, podemos dicir que o Goberno de Inés Rey non atende as necesidades dos barrios. Monte Alto non é unha excepción", afirmó.

La moción incluye propuestas para mejorar la movilidad y la accesibilidad en Monte Alto, con especial atención al estado del espacio público. La candidata del BNG denunció el deterioro de las aceras, el mal estado del pavimento y los pasos de peatones despintados, problemas que, según señaló, dificultan especialmente la vida diaria de las personas con discapacidad o diversidad funcional. "O Goberno de Inés Rey non está a coidar do espazo público", subrayó Veira, que también criticó las deficiencias del transporte público en las conexiones con los hospitales y los polígonos industriales.

La formación nacionalista también reclama una mayor atención a edificios públicos emblemáticos del barrio, como la antigua cárcel, que se encuentra en estado ruinoso, o la Domus, cuya fachada sigue pendiente de reparación. Veira se refirió además al Parque de Vixía, anunciado en 2020 por el Gobierno local y cuyas obras, según recordó, tardaron años en adjudicarse. "Seis anos! E se acabou facendo pola presión política do BNG", señaló, aludiendo a las iniciativas llevadas por el grupo al pleno y al acuerdo presupuestario de 2024.

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El BNG sostiene que Monte Alto necesita también una "limpieza intensiva", una demanda que, según Veira, comparten los vecinos del barrio y que se repite en otros distritos de la ciudad. La moción incorpora además la petición de más recursos para el centro cívico, con el objetivo de ampliar la oferta de actividades, así como la creación de un área canina. "Estamos aquí, ao pé do depósito de Vixía, porque foi onde o Goberno local anunciou en 2020 a construción do Parque dos Nenos, o Monte dos Nenos”, recordó.