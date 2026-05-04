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Cómo colaborar con la Cocina Económica de A Coruña: 4 formas de ayudar a los que ayudan

La institución, que cumple 140 años, acepta distintos tipos de donativos para sostener su actividad en la ciudad

Voluntarios frente a la Cocina Económica de A Coruña.

Voluntarios frente a la Cocina Económica de A Coruña. / LOC

Alicia Pardo

La Cocina Económica de A Coruña ha cumplido 140 años en un contexto social complicado para las personas más vulnerables. Ciudadanos cuyos ingresos se han visto mermados por el aumento del precio de los alquileres o por el continuo encarecimiento de la cesta de la compra.

Ante estas situaciones, la institución de la calle Socorro abre sus puertas para repartir, cada día, alrededor de 1.500 comidas y un centenar de desayunos. Una actividad para la que, dicen, es fundamental el apoyo de los coruñeses, a los que solicitan su ayuda para seguir prestando su servicio benéfico.

Donaciones de comida

Para dar servicio a quienes acuden a su comedor, la Cocina Económica siempre está dispuesta a recibir alimentos. Es importante que sean productos no perecederos, como leche, aceite de girasol, macarrones, lentejas, alubias, garbanzos o tomate frito, que son los víveres que más precisan actualmente.

Estos pueden acercarse tanto a la entrada del comedor, ubicada en el número 49 de la calle Socorro, como a la puerta de las oficinas, en el número 10 de la calle Cordelería. Según indican desde la entidad, el horario general para la recepción de los alimentos es de 8.00 a 13.00 horas, y puede realizarse durante todos los días de la semana.

Donaciones monetarias

La institución ofrece diversas opciones a quienes deseen hacer una donación puntual de dinero. Los ingresos pueden realizarse online usando una tarjeta de crédito a través de la propia web de la Cocina Económica, a la que también se puede contactar para hacer una transferencia a alguna de las cuentas bancarias solidarias que posee.

Otras opciones incluyen el cobro directo a domicilio a través de un cobrador, el pago directo en las oficinas de Cordelería o el ingreso mediante domiciliación bancaria. Los donativos a la entidad tienen beneficios fiscales para los contribuyentes, pudiendo ser la desgravación fiscal de "hasta el 80%".

Convertirse en socio

El comedor social asegura que uno de sus pilares más importantes son sus socios. Cada uno contribuye con la cantidad que desee y durante el tiempo que considere, pudiendo renunciar cuando quiera a través de una llamada o de una comunicación escrita.

Basta con descargar el formulario habilitado en su página web y cumplimentarlo. Una vez rellenado el documento, este se puede enviar al número de fax 981.21.87.81 o al correo electrónico info@cocinaeconomica.org.

Voluntariado

El último modo de ayudar a la Cocina Económica de A Coruña es hacerse voluntario. Es decir, trabajar de forma gratuita en el comedor social, sirviendo las comidas o haciendo las coladas.

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Según indica la entidad, "cualquier persona solidaria, dinámica, con iniciativa, a la que gusta trabajar ayudando a los demás puede contactar" con la institución y "participar directamente en diferentes tareas". La solicitud de alta se puede encontrar en la web y enviarse por fax o correo electrónico.

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