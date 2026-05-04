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El Concello de A Coruña tramita una docena de actas por tráfico o consumo de drogas en el ocio nocturno cada semana

Los dispositivos de control e inspección se realizaron "con carácter semanal", principalmente durante los fines de semana, aunque también se activaron en otras jornadas cuando hubo eventos especiales u otras circunstancias

Cartel de la campaña 'Este é o teu sinal'.

Cartel de la campaña 'Este é o teu sinal'. / Carlos Pardellas

El control del ocio nocturno dejó en 2025 decenas de actas y centenares de intervenciones vinculadas al consumo o tráfico de drogas. El bloque más voluminoso corresponde a las actas relacionadas con el tráfico o consumo de drogas: 625 en todo el año, una media de 12 por semana. Además, figuran 39 actas con menores involucrados por consumo de drogas o alcohol, según la respuesta ofrecida por el Ejecutivo Local a las preguntas escritas del grupo municipal del PP sobre inspecciones en zonas de ocio, expedientes a establecimientos, terrazas y seguridad en locales.

Según la respuesta municipal, los dispositivos de control e inspección se realizaron "con carácter semanal", principalmente durante los fines de semana, aunque también se activaron en otras jornadas cuando hubo eventos especiales u otras circunstancias. El Ejecutivo local no concreta, sin embargo, una cifra total de operativos realizados durante el año. Sí asegura que la coordinación con la Policía Nacional es "permanente" y que todos los dispositivos se organizan de forma coordinada con este cuerpo.

Control a establecimientos

En cuanto a las actas, el Concello informa de que en 2025 se tramitaron 80 actas de control a establecimientos públicos. A ellas se suman 43 por exceso de horario, 6 por consumo de tabaco en zonas prohibidas y 37 denuncias relacionadas con medidas de seguridad y emergencias en locales de ocio nocturno. El Gobierno municipal matiza que no todas las actas acaban necesariamente en sanción. Explica que de un presunto incumplimiento puede derivarse un expediente y que solo si se constata la infracción se formula una propuesta sancionadora.

La actividad inspectora también alcanzó a las terrazas. Durante 2025, con datos aún pendientes de cierre definitivo, se registraron 21 informes o actas relacionadas con incumplimientos de la ordenanza de terrazas de 2013, mientras se prepara la nueva norma. En paralelo, a 31 de diciembre había 216 licencias de actividad de terraza otorgadas: 148 en acera y 68 en aparcamiento.

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"Otra muestra de falta de transparencia"

El PP considera insuficientes las explicaciones. El grupo denuncia que el Ejecutivo no responde a cuestiones clave, como cuántas actas terminaron en sanción a particulares o establecimientos, un dato que considera "relevante" ante las quejas vecinales. También critica que no se precise cuántos dispositivos de inspección se realizaron y que, en materia de sanciones a locales, se remita a las aprobadas en Junta de Gobierno Local sin más desarrollo. Para los populares, esta respuesta es "otra muestra de falta de transparencia".

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