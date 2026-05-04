A Coruña celebra el 85 cumpleaños de Bob Dylan con dos conciertos y antiguos miembros de su banda

Las salas Garufa Club y Mardi Gras de A Coruña, junto a Elas Son Artistas y República Musical Mardi Gras, unen fuerza para celebrar el 85 cumpleaños del cantautor Bob Dylan, el próximo 24 de mayo. El homenaje tendrá forma de dos conciertos junto a antiguos miembros de la banda de Dylan y rendirán honores al artista, premiado con el Nobel de Literatura, que estuvo presente en el Concierto de Los Mil Años celebrado en 1993 en el estadio de Riazor. En 2001, el periodista Eduardo Herrero promovió el primer Dylan Fest en el pub Ópera Prima, ya desaparecido. Este presente año se celebra también el 25 aniversario de aquel evento tributo al cantante.

Los conciertos de Smooth & Blind y Back To Mono en la sala Mardi Grass la noche del sábado 23 de mayo serán las primeras de actuaciones con motivo del aniversario de Dylan. El certamen contará con la presencia de otros artistas invitados y las entradas ya se encuentran a la venta. La siguiente cita tendrá lugar el lunes 25 y reunirá en el escenario a dos artistas involucrados en el sonido de Bob Dylan en su discografía de los años 70, la violinista Scarlet Rivera y el bajista Rob Steiner. Ambos estarán presentes esa noche en el concierto que acoge el Garufa Club, en compañía del multiinstrumentalista italiano, Macca.

Scarlet Rivera y su violín forman parte del álbum Desire, que llegó a ser número 1 de ventas en Estados Unidos gracias a la canción Hurricane, que cuenta con historia de un boxeador negro encarcelado por un crimen que no había cometido, en la línea de las letras políticas de Dylan. Rivera fue miembro de la banda del cantautor durante la gira Rolling Thunder Revue, que contó con su propio álbum grabado en directo.

Por su parte, el bajista Rob Stoner también formó parte de la agrupación musical que acompañó a Dylan en directo durante la segunda etapa de la gira Rolling Thunder Revue, junto a otros cantantes, como Joan Baez. Entre otros méritos, Steiner destacó por ser el director musical del álbum Hard Rain, de 1976, que alcanzó el tercer puesto de ventas en Reino Unido.