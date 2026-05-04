Fiestas en el barrio de las Flores: tres días de actuaciones, mercado, gastronomía y actividades para todos los públicos

Las fiestas en los barrios de A Coruña arrancan este fin de semana, del viernes 8 al domingo 10, con tres jornadas consecutivas de celebración, actuaciones musicales y actividades al aire libre para todos los públicos con el barrio de las Flores como punto de partida. Cañita Brava leerá el pregón el viernes a las 19.30 horas en la plaza central del barrio, en la antesala del festival de música ‘Urban Bloom’ con artistas como Al Safir, Boby Drake, Joven Tensa & Kid Fisto, Rookah, Antía, Mark Adams, Tandub y DJ Hugo Mosquera que se subirán al escenario a partir de las 20.00 horas.

El sábado 9 se celebrará la Festa dos Maios. La jornada de actuaciones comenzará con Aturuxo, a las 10.00 horas, para abrir boca antes de la comida popular a las 14.00. El público familiar y los más pequeños podrán disfrutar de cuentacuentos con Silvia Penide, Laura Rey y Natalia Navaza a partir de las 16.00, antes de la elaboración de los mayos, a las 16.30. Ya a media tarde, a las 18.00 horas, Cántigas da Terra pondrá la nota musical antes de DJ Misa (19.00) abra el camino a la noche de fiesta con Mediarea (23.00) y Rapariga DJ (00.30).

El cuadro que acompaña el cartel oficial de la Festa dos Maios, obra del artista y vecino Alejandro Mosquera, se expondrá el propio sábado 9 en la plaza central del barrio y saldrá a la venta el domingo 10 en el Mercado de las Flores. Será una jornada llena de actividades en la que además del mercado tradicional, que comenzará a las 11.00 horas con más de 80 puestos comerciales, música y gastronomía, habrá alborada de gaiteiros a las 11.00 horas, seguida de una sesión deportiva de zumba en la calle (12.00) y un concurso de tortillas (13.00). A las 13.30 horas habrá actuación de José Brea y Miguelón, fiesta de los callos (14.00) y actuaciones de tarde con El Corta (15.00 horas) y Ángel Montoya (17.00).

“El Gobierno de Inés Rey entiende estas fiestas como una forma de poner en valor y potenciar la identidad de cada barrio de A Coruña, y seguiremos trabajando en esta línea”, indicó el concejal de Cultura e Turismo Gonzalo Castro durante la presentación de los festejos, en la que estuvo acompañada por el secretario de la plataforma vecinal del barrio de las Flores, David Pujades, y el creador del cuadro que acompaña el cartel oficial, Alejandro Mosquera.