A Coruña, en el 'top 30' de la elección MIR: la 26ª mejor nota de España hará Nefrología en el Chuac

A Coruña se ha colado en el 'top 30' de la elección MIR, que ha arrancado esta mañana, después de semanas de nervios y espera para los futuros médicos residentes. La 26ª nota más alta de España hará la especialidad de Nefrología en el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), tal y como se recoge en la página web del Ministerio de Sanidad, donde puede seguirse en directo la designación de las plazas, no solo de MIR, sino de todas las titulaciones que dan acceso a la formación sanitaria especializada (Enfermería, Psicología, Biología, Química, Física, Farmacia...), a través del enlace https://fse.sanidad.gob.es/fseweb/#/principal/adjudicacionPlazas/ConsultaPlazasAdjudicadas.

La 31ª mejor puntuación de España también se ha decantado por el Chuac para realizar, en este caso, la especialidad de Cardiología.

Noticias relacionadas

Total de plazas

El área sanitaria coruñesa oferta, en esta ocasión, un total de 132 plazas de formación sanitaria especializada, de las cuales 105 se destinan a MIR, con Medicina de Urgencias y Emergencias como novedad. El resto se reservan para graduados en Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Biología (BIR) y Farmacia (FIR).