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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 4 de mayo

La semana comienza con varias propuestas culturales y de ocio que invitan a hacer planes para esta tarde

Exposición sobre Rosalía de Castro no Fórum Metropolitano da Coruña

Exposición sobre Rosalía de Castro no Fórum Metropolitano da Coruña / Germán Barreiros / RollerAgencia

RAC

Presentación de ‘Esencia. En cuerpo y alma’

El historiador en estudios culturales, Daniel Vázquez, y el autor del libro, Bolívar Antela Garrido, charlan sobre inspirar. Se firmarán ejemplares.

18.00 horas. Wayoyo (calle Juan Flórez, 140)

Proyección de ‘A terra por gañar’

Un documental de Adega para acercarse a la historia del ecologismo gallego en las últimas cinco décadas. La entrada es gratuita. Habrá coloquio.

19.00 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

Nueva obra de Beatriz Maceda

Presentación de Begoña ou o pracer da amizade, publicada por Xerais. Cuatro voces míticas se reúnen para narrar la vida de Begoña Caamaño. Pilar García Negro acompañará a la autora.

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20.00 horas. Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

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