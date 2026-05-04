¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 4 de mayo
La semana comienza con varias propuestas culturales y de ocio que invitan a hacer planes para esta tarde
Presentación de ‘Esencia. En cuerpo y alma’
El historiador en estudios culturales, Daniel Vázquez, y el autor del libro, Bolívar Antela Garrido, charlan sobre inspirar. Se firmarán ejemplares.
18.00 horas. Wayoyo (calle Juan Flórez, 140)
Proyección de ‘A terra por gañar’
Un documental de Adega para acercarse a la historia del ecologismo gallego en las últimas cinco décadas. La entrada es gratuita. Habrá coloquio.
19.00 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)
Nueva obra de Beatriz Maceda
Presentación de Begoña ou o pracer da amizade, publicada por Xerais. Cuatro voces míticas se reúnen para narrar la vida de Begoña Caamaño. Pilar García Negro acompañará a la autora.
20.00 horas. Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
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