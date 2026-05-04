Incendio en A Coruña: una persona sufre quemaduras en una mano por un fuego en una vivienda de la avenida Salvador de Madariaga
Ha ocurrido este lunes alrededor de las 07.00 horas y al lugar han acudido varias dotaciones de bomberos con un total de diez efectivos
Un incendio en el que una persona ha resultado con quemaduras en una mano ha movilizado esta mañana a los bomberos de A Coruña. Ha ocurrido al filo de las 07.00 horas en un inmueble de la avenida Salvador de Madariaga.
Fue un vecino del octavo piso quien alertó a los bomberos de que en su edificio, en el cañón de las escaleras, había humo de origen desconocido. Al lugar acudió una dotación con tres vehículos y un total de diez efectivos de los bomberos. Los especialistas de emergencias subieron por el edificio en busca del origen del foco del humo y, según explican en el parte de la intervención, "una vez en el séptimo piso empieza a haber mucho olor", por lo que los bomberos llamaron a cada una de las viviendas hasta localizar en una de ellas "un incendio ya totalmente sofocado" por las personas que se encontraban en el piso, una de las cuales presentaba quemaduras en una mano, por lo que los bomberos alertaron a los servicios sanitarios para su valoración.
Antes de dar por terminada su intervención, los bomberos ventilaron la vivienda y comprobaron la correcta extinción del fuego.
En las últimas horas los bomberos de A Coruña también han tenido que intervenir para rescatar a una persona que había caído al mar en la cala de Durmideiras.
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