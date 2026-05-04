Una infraestructura cuántica pionera permitirá al CITIC desarrollar proyectos con impacto en la salud, la industria y la ciberseguridad

El Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC) ha obtenido 1,04 millones de euros para la dotación de nuevas capacidades científicas con la creación de una infraestructura avanzada y pionera que combinará tecnologías clásicas de computación con sistemas cuánticos, un enfoque que abre nuevas posibilidades para abordar problemas complejos con impacto en ámbitos como la salud, la industria y la ciberseguridad. La ayuda, que refuerza la investigación en computación y comunicaciones, ha sido obtenida en una convocatoria impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado por la Unión Europea. “La computación cuántica permite procesar información de una forma radicalmente distinta a la actual, lo que podría traducirse en avances significativos en ámbitos como la medicina, la seguridad digital y el diseño de nuevos materiales”, explica la UDC.

La nueva infraestructura estará concebida para ser utilizada de forma compartida por distintos grupos de investigación, lo que ayudará a fomentar la colaboración interdisciplinar, además de generar conocimiento con impacto social. Se organizará en tres ámbitos complementarios: por una parte, permitirá experimentar con computación cuántica a través de sistemas específicos que reproducen el comportamiento de estos entornos de forma controlada y, por otra parte, incorporará capacidades en comunicaciones cuánticas. Todo esto se integrará con sistemas de computación de alto rendimiento que permitirán combinar la informática clásica y cuántica para abordar problemas complejos de forma más eficiente.

Además, la participación del CITIC en la Cátedra ITG-UDC en Tecnología Cuántica, firmada recientemente entre la Universidade da Coruña y el centro tecnológico ITG, refuerza la apuesta internacional en este ámbito e impulsa la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento. “La ayuda recibida nos permite avanzar hacia una investigación más ambiciosa y situarnos en una posición destacada dentro del ámbito de las tecnologías cuánticas. Es una oportunidad para crecer, colaborar y generar conocimiento con impacto real”, comenta el director del CITIC Manuel G. Penedo, que dirigirá esta Cátedra ITG-UDC.

En los últimos años, el CITIC ha desarrollado una actividad relevante en computación cuántica y ha sido uno de los centros pioneros en Galicia junto al CESGA, con proyectos competitivos como NEASQC (Next Applications of Quantum Computing) y grupos de trabajo como Quantum Computing de European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) coliderado por el investigador del CITIC Diego Andrade, una plataforma que define la hoja de ruta tecnológica en materia de supercomputación en Europa.

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El nuevo proyecto supone un nuevo paso en la estrategia del centro para consolidarse como referencia en la investigación en computación cuántica en Galicia, con especial atención a ámbitos como criptografía y comunicaciones seguras.