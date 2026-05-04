Dos coruñeses que birllan en el MIR eligen el Chuac: "Al final todo ha merecido la pena"

La elección MIR iniciada esta mañana permite a A Coruña colarse en el 'top 30': David Crespo, con la 26ª nota más alta de España, y Cristina Blázquez, con la 31ª, ambos coruñeses, han escogido el Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac) como destino para desarrollar sus especialidades médicas: Nefrología y Cardiología, respectivamente. El área sanitaria oferta 132 plazas de formación sanitaria especializada, siendo 105 las destinadas a MIR.

"Han sido muchísimas horas de esfuerzo y sacrificio, pero al final todo ha merecido la pena", afirma Blázquez. Tras cursar Medicina en la Complutense de Madrid y presentarse al MIR por primera vez, Blázquez no se esperaba la calificación conseguida. "Sí que es cierto que las academias, cuando metí la plantilla, me estimaban un buen resultado, pero para nada era como el que finalmente obtuve", confiesa. Recibió la noticia por llamadas de familiares, porque estaba de viaje en Hong Kong con sus compañeros de carrera. "Me pilló a las tres de la mañana, me enteré cuando me desperté, porque me habían escrito mis personas allegadas. Fue un momento muy emocionante", comenta.

Crespo estudió en Santiago de Compostela y también era la primera vez que se presentaba, formándose en MIR Asturias con su pareja. "Aunque sea una anomalía con respecto a la tendencia general, he tenido una preparación que he disfrutado muchísimo", confiesa, añadiendo que guardará un buen recuerdo para toda la vida. Destaca, más que la "preparación buena y firme", una "buena base" de la carrera: "Tampoco fue tanto esfuerzo, porque me gusta mucho la medicina", refiere. Comparte que es clave "relativizar" el resultado. "Yo lo que quería era la plaza de Nefrología en A Coruña, que podía haber venido con el número que tengo, como podía haber venido con el 500 o con el 1500. Al final el objetivo es la plaza y la especialidad, no tanto el número", comenta.

Vuelta a casa

"Decido volver a casa", resume Blázquez. Optó por retornar a su ciudad natal "por tres motivos". "En primer lugar, por mi familia. También por el mar, que para mí es muy importante tenerlo cerca; y, al fin y al cabo, por la calidad de vida que te ofrece una ciudad del tamaño de A Coruña en comparación con Madrid, que era mi otra opción", explica. Dudó "mucho" entre Cardiología y Oncología, pero tras rotar en ambas especialidades, se decantó por la primera. "Es lo que más me ha gustado siempre, la pasión que tenía que hacer y lo que me había llamado. Creía que es ese el lugar en el que iba a ser más feliz, y de momento creo que no me he equivocado", decide.

En el caso de Crespo, la ciudad natal también "tira mucho", pero el buen ambiente que palpó en el servicio de Nefrología del Chuac fue fundamental a la hora de decantarse por esta rama de entre todas las de Medicina Interna. "Es una especialidad un poco desconocida, pero tiene muchísimas joyas de las que la gente muchas veces se olvida", apunta. Su consejo para los estudiantes que se enfrenten al MIR es "relativizar la importancia que tiene". "Médicos somos todos, el fin de un médico es el mismo. Y esa persona que tiene clarísimo desde el primer año de carrera que quiere ser endocrino, probablemente sería un maravilloso nefrólogo o sería un fantástico médico de familia", transmite.

La recomendación de Blázquez es que "empiecen a tantear el terreno desde sexto de carrera", ojeando las preguntas de años anteriores para "irse haciendo a la idea de cómo va la manera de preguntar en el examen", que son "patrones que suelen repetirse". Para ella, ha merecido la pena "renunciar a algunos planes", porque es un periodo de tiempo "corto e intenso". Ahora se muestra ilusionada ante esta nueva etapa: "Con ganas de aprender y de ayudar en lo que pueda a los pacientes que tendré en el futuro", dice, determinación que Crespo comparte.