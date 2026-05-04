Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Dónde queda suelo edificable en A Coruña?Precintado un pub de Matogrande con orden de cierreDespedido en A Coruña y readmitido por mandato judicialCocina Económica: "Vienen personas que cobran una prestación pero no les alcanza para subsistir"Cortes de tráfico en A Coruña por la Vuelta Ciclista femeninaEl zapatero coruñés que ha reparado más de 160.000 zapatosCuenta atrás para el mamotreto de Betanzos
instagramlinkedin

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre

El establecimiento ha sido precintado este lunes

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre.

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre. / Carlos Pardellas

RAC

Efectivos de policía han acudido este lunes por la mañana a Matogrande para precintar el acceso a un negocio de hostelería que funcionaba como pub y que tenía una orden de cierre, según informan fuentes municipales. Se trata del Ginger, un after donde en más de una ocasión se han registrado incidentes y que acumulaba numerosas quejas vecinales además de reiterados incumplimientos de horarios, entre otras infracciones, según indican las mismas fuentes.

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre.

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre. / Carlos Pardellas

Entre los conflictos más recientes en este pub de Matogrande figura una intervención policial a inicios del pasado mes de marzo cuando agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional tuvieron que acudir al pub Ginger de la calle Mariñas de Matogrande por una discusión entre tres personas.

Noticias relacionadas y más

Hoy fuentes municipales confirman que sobre este establecimiento pesaba una orden de cierre que el propietario no cumplió y que por eso esta mañana se ha registrado la actuación policial para su precinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  2. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  3. Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
  4. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  5. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  6. ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
  7. Abre en el centro comercial Cuatro Caminos la primera pastelería palestina de A Coruña: dulces artesanales 'únicos' en España
  8. El Concello de A Coruña oferta más de mil plazas para excursiones gratuitas: estos son los destinos

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre

La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 4 de mayo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 4 de mayo

Abanca abre en A Coruña una oficina especializada en acompañamiento digital a sus clientes

Abanca abre en A Coruña una oficina especializada en acompañamiento digital a sus clientes

El tiempo en A Coruña: así arranca el mes de mayo según los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia

El tiempo en A Coruña: así arranca el mes de mayo según los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia

Un tráiler queda atascado en San Andrés y obliga a intervenir a la Policía Local de A Coruña

Un tráiler queda atascado en San Andrés y obliga a intervenir a la Policía Local de A Coruña

Incendio en A Coruña: una persona sufre quemaduras en una mano por un fuego en una vivienda de la avenida Salvador de Madariaga

Incendio en A Coruña: una persona sufre quemaduras en una mano por un fuego en una vivienda de la avenida Salvador de Madariaga

El estudio del Gobierno sobre suelo edificable en A Coruña incluye un polígono industrial y excluye otro residencial

Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo

Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo
Tracking Pixel Contents