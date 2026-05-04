La policía precinta en A Coruña un pub de Matogrande con orden de cierre
El establecimiento ha sido precintado este lunes
Efectivos de policía han acudido este lunes por la mañana a Matogrande para precintar el acceso a un negocio de hostelería que funcionaba como pub y que tenía una orden de cierre, según informan fuentes municipales. Se trata del Ginger, un after donde en más de una ocasión se han registrado incidentes y que acumulaba numerosas quejas vecinales además de reiterados incumplimientos de horarios, entre otras infracciones, según indican las mismas fuentes.
Entre los conflictos más recientes en este pub de Matogrande figura una intervención policial a inicios del pasado mes de marzo cuando agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional tuvieron que acudir al pub Ginger de la calle Mariñas de Matogrande por una discusión entre tres personas.
Hoy fuentes municipales confirman que sobre este establecimiento pesaba una orden de cierre que el propietario no cumplió y que por eso esta mañana se ha registrado la actuación policial para su precinto.
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