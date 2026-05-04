El PP de A Coruña critica la política de vivienda del Gobierno central y municipal

El Grupo Municipal del PP de A Coruña criticó este lunes la política de vivienda del Gobierno central y del Gobierno local, a los que acusa de aplicar medidas "populistas e ineficaces" que, según la formación, no están dando respuesta al encarecimiento de la vivienda en la ciudad. Los populares sostienen que la gestión de ambas administraciones está "plagada de fallos" y que la falta de soluciones reales está contribuyendo a nuevos récords en los precios de compraventa y alquiler.

El PP se remite a los últimos datos del portal inmobiliario Fotocasa, que, según asegura, sitúan el incremento del precio de compraventa en A Coruña en un 19,07% respecto a hace un año. Según la formación, la ciudad es la novena de España donde más ha subido la vivienda y la octava con el metro cuadrado más caro. En el caso del alquiler, el partido señala que la media alcanzó los 895 euros en abril, frente a los 736 euros registrados en agosto de 2025, cuando entró en vigor la declaración de zona tensionada. Los populares no usa los datos del Ministerio de Vivienda y las agencias inmobiliarias advierten que los precios que los precios publicados en estos portales de internet no correspoden luego con el precio final. Según los datos de la Xunta, el precio bajó de los 760 euros antes de la zona tensionada (julio de 2025) a 703 en febrero de 2026.

Los populares también cuestionan el Estudio de Sectores Residenciales en España 2025, elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que consideran "lleno de errores garrafales e incomprensibles" en lo relativo a A Coruña. Entre otros ejemplos, el PP señala que el documento incluye el parque empresarial de Vío como suelo edificable con previsión de 4.217 viviendas, pese a tratarse de suelo industrial, y que no menciona el polígono del Parque de Oza, con capacidad para un millar de viviendas.

Noticias relacionadas

El grupo municipal añade que el estudio recoge supuestas viviendas ya construidas en el muelle de San Diego, cuando, según recuerda, no existe ninguna y la zona forma parte del desarrollo de la fachada marítima, todavía en una fase inicial. También denuncia errores de cálculo en ámbitos como Xuxán, Penamoa, Visma, O Portiño o Monte Mero. Los populares recuerdan que A Coruña no dispone de ninguna de las viviendas de la Sareb prometidas por Pedro Sánchez e Inés Rey durante la campaña electoral de 2023.