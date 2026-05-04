Los promotores concluyen la urbanización de San Amaro

Las obras de urbanización de Fuente de San Amaro, entre el cementerio y Durmideiras, ya han concluido. Acometidas por los promotores del futuro polígono de viviendas, con una inversión de 1,6 millones, han abierto nuevas calles y generado 64 plazas de aparcamiento y un mirador.

“Con esta actuación ganamos un espacio urbano de calidad en lugar de los solares que durante década ha habido. Hoy tenemos un nuevo vial público que mejora las comunicaciones en todo el barrio y aporta estacionamiento a una zona deficitaria”, subrayó la alcaldesa este lunes en una visita a la zona acompañada del concejal de Urbanismo Francisco Díaz.