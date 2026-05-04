Reabre la biblioteca de Os Rosales tras completar la primera parte de su remodelación

La biblioteca de Os Rosales recupera la normalidad operativa al reabrir sus puertas tras la finalización de una parte de los trabajos de reforma y mantenimiento que han obligado a cerrar la instalación de forma temporal, con algunos talleres y servicios de préstamo en activo. Los trabajos han permitido eliminar problemas de filtración y humedades y, según indica el Concello, la reforma continuará ahora con la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización en la superficie, la creación de una red de recogida de aguas pluviales y la reposición de los acabados exteriores y los balcones de protección. También se repondrá el acabado del pavimento en la plaza superior, se eliminarán de forma definitiva las humedades que afectaban a la sala de la planta superior y a la biblioteca, y se recuperará la plaza cubierta como espacio público para el barrio.

Carlos Pardellas

“Tengo que agradecer muy especialmente al personal bibliotecario que ha conseguido mantener muchos de los servicios del centro a pesar de las obras. Todo gracias a su dedicación y su amor por el trabajo y por la educación y divulgación de la lectura”, apuntó la alcaldesa Inés Rey este lunes durante su visita a la biblioteca acompañada del concejal Gonzalo Castro.

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La actuación en la biblioteca de Os Rosales supone una inversión municipal de 313.172,96 euros y se enmarca en un proyecto conjunto para los centros cívicos de los barrios de A Coruña que cuenta con 1,7 millones de presupuesto, entre los que se incluyen intervenciones en los centros cívicos de Labañou, San Diego, O Castrillón y las obras en la Escalinata de Santa Lucía, aplazadas de forma temporal para no interferir con la programación.