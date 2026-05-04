El tiempo en A Coruña: así arranca el mes de mayo según los pronósticos de la Aemet y Meteogalicia

Los chubascos marcarán el día a día de este arranque de mayo en A Coruña. No lloverá de forma continua y persistente, ni tampoco tienen por qué ser lluvias copiosas, pero las precipitaciones van a acompañar a los coruñeses durante, como mínimo, toda esta primera semana completa del mes que acaba de arrancar.

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia coinciden en que A Coruña tiene por delante al menos siete u ocho jornadas de paraguas e incluso con algunas tormentas, y las temperaturas además bajan en este arranque del mes, así que por ahora mayo va a tener un color más otoñal que primaveral. Este fin de semana que acabamos de dejar atrás ya estuvo marcado por algunos relámpagos y por el tiempo inestable en buena parte de Galicia y parece que por ahora esto no va a cambiar, como ya recogía ayer Meteogalicia en sus redes sociales.

A continuación detallamos la predicción meteorológica para cada día de esta semana en A Coruña.

Hoy lunes 4 de mayo será una jornada con alternancia de nubes, claros y chubascos de tipo tormentoso, según adelanta la Aemet. Los termómetros marcarán entre 8 y 10 grados de mínima y no más de 16 ó 17 de máxima.

Cargando previsión del tiempo...

Mañana martes día 5 en A Coruña también se esperan precipitaciones, aunque Meteogalicia no descarta que la tarde transcurra con una situación de mayor estabilidad, ya sin lluvias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.

El miércoles día 6 de nuevo se prevén chubascos en el área coruñesa, con menor probabilidad de precipitaciones durante la segunda mitad de la jornada, y con las máximas todavía en valores cortos, puesto que las temperaturas no superarán los 15 ó 16 grados.

Para el jueves día 7 más de lo mismo: alta probabilidad de lluvias, con intervalos de nubes y apertura de algunos claros, y como principal novedad la recuperación de los termómetros, que según la Aemet podrían alcanzar ya los 19 grados.

El viernes 8 de mayo también será previsiblemente una jornada pasada por agua, con alta probabilidad de chubascos y con temperaturas sin cambios, rondando los 20 grados.

Noticias relacionadas

El fin de semana llega con una tónica muy similar a los días previos en cuando a que se mantiene el predominio de las bajas presiones, con la consiguiente inestabilidad atmosférica y una alta concurrencia de lluvias en el área de A Coruña, así que por ahora el sábado día 9 y el domingo 10 de mayo serán también días con nubosidad compacta y precipitaciones, y además de nuevo con descenso de las temperaturas, así que por ahora los coruñeses deberán seguir teniendo a mano abrigo y paraguas para capear un estreno de mayo por ahora con la lluvia como protagonista. Más información.