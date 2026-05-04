La tienda Bershka de la plaza de Lugo en A Coruña cierra por reformas y lucirá nueva imagen
El establecimiento se reabrirá a lo largo del verano
Hay otro Bershka en el centro comercial Marineda City
La tienda Bershka de la plaza de Lugo en A Coruña permanece cerrada por obras. Se va a realizar una reforma integral del local para adaptarlo a la última imagen de la marca, según detallan fuentes cercanas. La previsión es que el nuevo establecimiento se abra a lo largo del verano.
Desde este lunes, la tienda ubicada en la plaza de Lugo permanece cerrada. Hay cajas en su interior y ya se ha retirado parte del mobiliario, por lo que las obras empezarán en breve. En abril de 2023, ya se presentó el nuevo logo de la marca, que cambiaba por primera vez desde su nacimiento en 1998. Además, las tiendas adquirieron una imagen renovada, con espacios amplios y colores neutros.
Fue en mayo de 2024, hace justo dos años, cuando Inditex presentó en el centro comercial Marineda City un nuevo modelo de Bershka, con una apuesta por la tecnología y el confort del cliente. Este es el único establecimiento que se mantendrá abierto en la ciudad durante la reforma. En verano, ya se podrá visitar y comprar también en el de la plaza de Lugo.
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