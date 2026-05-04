Un tráiler queda atascado en San Andrés y obliga a intervenir a la Policía Local de A Coruña

Un tráiler ha quedado atascado hoy en la calle San Andrés, a la altura de la iglesia castrense, lo que ha provocado la intervención de la Policía Local y el bloqueo del tráfico en esta céntrica vía durante unos 15 minutos, según informan fuentes policiales. Ha ocurrido alrededor de las 09.20 horas cuando el camión, de grandes dimensiones, se encontraba en el tramo final de San Andrés y el conductor se percató de que ni podía avanzar por esta calle ni girar para abandonar la misma.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local que ayudaron a desatascar la calle al indicarle al camionero las maniobras para poder cambiar de sentido y desandar San Andrés en dirección a la plaza de Pontevedra. El incidente desencadenó retenciones --en sentido Atocha-Monte Alto-- durante aproximadamente un cuarto de hora hasta que, sobre las 09.35 horas, el tráiler ya había podido dar la vuelta para abandonar San Andrés y liberar así la circulación en este punto, según informa el 092.

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Este punto de San Andrés, donde se estrecha la calle, es junto con los túneles de Juana de Vega y la Marina uno de los lugares del casco urbano coruñés donde con cierta frecuencia ocurren atascos de camiones de grandes dimensiones, ya sea por la longitud del vehículo o por exceso de gálibo, según los casos.