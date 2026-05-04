La Xunta atrae a las Diputaciones de A Coruña y Pontevedra a su plan para captar vuelos

Los aeropuertos gallegos suman dos nuevos apoyos para lograr nuevas rutas después de meses de sangría. La Xunta ha anunciado, tras una reunión, que la Diputación de A Coruña y la de Pontevedra se sumarán al plan de ayudas del Gobierno gallego para captar conexiones a través de la promoción turística en destino, aportando financiación para ello. La medida se ha dado a conocer después de la reunión del Grupo de Conectividad Aérea de Galicia celebrada en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela. Sin embargo, el Gobierno provincial coruñés puntualiza que hay un “principio de acuerdo” para “buscar fórmulas de colaboración en la promoción turística de la provincia”, pero todavía “no hay nada cerrado", y que quedan por concretar aspectos como cuánto dinero se aporta, cuánto tiempo o cómo se plantea el convenio.

Aunque han quedado emplazados para una nueva reunión el 20 de mayo, en la que esperan cerrar algunos detalles, el modelo propuesto por la Xunta cuenta con el aval de Aena y pasará por la promoción turística en destino, el único permitido a nivel legal en la Unión Europa, con el objetivo de atraer a compañías aéreas a cubrir esa ruta. Por el momento no se especifica el nivel mínimo de frecuencias o plazas por destino, algo que se suele incluir en los pliegos, ni las ciudades o regiones que contarían con conexión directa. Hasta ahora la Xunta había comprometido 100.000 euros anuales por ruta, con un máximo de dos por cada aeropuerto.

La principal novedad es el cambio de postura de los entes provinciales, que llevaban años sin aportar dinero público en la política aeroportuaria. La Diputación de A Coruña, representada por la diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosana García, reconoce que "hay voluntad de colaboración en esta promoción turística”, aunque remarca que no sería financiando directamente vuelos, sino con promoción turística en destino.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, abogó por esta solución ante el "fracaso evidente" que supusieron las subvenciones hasta la fecha. El pasado 13 de julio el presidente provincial, Luis López, rechazaba esta medida ante el fin de los vuelos a Londres por parte de Ryanair. Sin embargo, en los últimos meses y ante la desaparición de la oferta en rutas y frecuencias, han ido virando su postura para "apoyar" al aeropuerto de Peinador, en Vigo.

Sánchez defendió que las aerolíneas que abran nuevos enlaces desde la terminal olívica podrán acceder a "importantes ventajas" durante el primer año, tomando como base los estudios realizados por Aena. Sin embargo, "a partir del segundo, una vez comprobada la demanda suscitada, será el mercado el que determine si son rentables o no", explicaba. Habitualmente estos contratos tienen una duración de unos tres años para que se consoliden.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, calificó de "productiva" la reunión celebrada en la capital gallega al sumar a las dos diputaciones al plan que anunció hace dos meses. El hecho de que dos gobiernos de distinto signo —PsdeG y BNG al norte y PP al sur— colaboren podría abrir la puerta a que las de Ourense y Lugo se unan a una iniciativa que evitaría la fuga de viajeros a Asturias y Oporto. Calvo, acompañado por los responsables autonómicos de Mobilidade y Turismo, recordó que ya destinan 13 millones al año a promoción en origen. A su vez, también abre la puerta a firmar convenios de este tipo con los concellos que lo soliciten.

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Por parte del gestor aeroportuario estuvo el Director de Datos y Mercado Aeronáutico, Ignacio Biosca, quien destacó el tono constructivo y conciliador de la cita, la segunda con avances desde el pasado otoño. "Vamos avanzando poco a poco, pero con paso firme. Se trata de una maratón y todos los esfuerzos que sumemos juntos serán positivos para los aeropuertos gallegos", destacó.