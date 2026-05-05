La 74ª Temporada Lírica de A Coruña reivindica a las heroínas de la ópera en su siguiente temporada con ‘Tosca’ y el estreno de ‘Jenůfa’

La Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña presentó este martes el programa de la 74ª Temporada Lírica para la siguiente temporada, que tendrán lugar entre septiembre y noviembre. La propuesta pone el foco sobre la figura de “la heroína femenina que sufre el poder opresor que se ensaña con ellas”, según el director artístico, Aquiles Machado, con las obras Tosca y Jenůfa, de absoluto estreno en A Coruña. El acto sirvió como bienvenida al recién elegido director de la asociación, José Luis Méndez Romeu, que calificó el programa como "absolutamente novedoso".

"Cada noche, cada espectáculo, cada función, el espectáculo es distinto. La combinación de protagonistas nunca se va a volver a reproducir en ningún lugar del mismo modo. La obra Jenůfa, que casi nunca se ha visto en España y nunca en A Coruña, representa esa grandeza del espectáculo operístico, muy complejo de organización y costoso. Celebramos 74 años en nuestro caso y, en A Coruña, la ópera se ha sostenido porque hay público que la demanda desde hace 258 años", indicó Méndez Romeu.

La ópera checa Jenůfa se representará los días 17 y 19 de septiembre a las 19.00 horas en el Palacio de la Ópera. La puesta en escena, a cargo de Alfons Flores, actualiza la historia de la pastora europea por la de una mujer obrera en el Oeste estadounidense, "con una estética que podría recordar a Fargo", según Aquiles Machado. El papel protagónico recae en la cantante Vanessa Goikoetxea y dirige Emiliano Suárez. Previamente, el día 16, se realizará una conferencia gratuita a cargo de Julián Jesús Pérez. "Es una de las primeras óperas que presenta el canto como una obra de teatro. Es un reto creativo importante, nos platea una obra que pueda viajar a nivel internacional", indicó Machado, que afirma conversaciones para llevar a otros lugares la producción coruñesa.

Ya en octubre, la ópera Tosca se representará en dos pases los días 22 y 24 a las 19.00 horas en el Palacio de la Ópera. La producción de la obra de Giacomo Puccini corre a cargo del Théâtre Eurométropole de Metz, el más antiguo de su tipo en Francia. La dirección de escena y realización corren a cargo del equipo europeo, con Paul Emily Fourny a la cabeza. "Esta colaboración abre la posibilidad de que A Coruña se sirva del archivo de Metz, de gran importancia global", señaló Machado.

El programa de la 74ª Temporada Lírica se completa entre septiembre y noviembre con actividades paralelas que impulsan "la trascendencia de la ópera y funciona en la integración social". En este sentido, el tenor Carlos Álvarez servirá como maestro de interpretación en un curso del que saldrá un joven seleccionado para la temporada de 2027. El ciclo incluye una conferencia sobre Tosca, proyecciones de ópera, pases de películas con heroínas protagonistas vinculadas al programa o actividades líricas.

“Hace un tiempo, las ciudades trataban de singularizarse pidiendo la construcción de universidades y aeropuertos, en España hay 46 universidades y 96 aeropuertos. Luego surgieron los festivales y, al año en España, hay alrededor de 1.000 festivales de música contemporánea y 100 de teatro. Los grupos itineran y la oferta es semejante. Solamente se hacen óperas en una decena de ciudades españolas", resolvió Méndez Romeu en su intervención.

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"Podemos aspirar a construir una temporada con la misma dimensión de Madrid, Barcelona y Valencia. Estamos unidos por la lucha de que la cultura crezca. Más allá del aspecto musical, la ópera permite que la gente pueda reflexionar y transformarse", aseveró Aquiles, que clausuró la presentación junto a representantes del Concello de A Coruña, la Diputación y la Xunta.