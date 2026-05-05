El área sanitaria de A Coruña celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos
Las infecciones asociadas a la atención sanitaria suponen el 25% de los efectos adversos en hospitales y el 50% podrían prevenirse con una correcta higiene de manos
Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) representan el 25% de los efectos adversos derivados de la estancia hospitalaria en España, según el estudio ENEAS, en el que también se considera que alrededor del 50% se pueden prevenir. Su mecanismo de transmisión son las manos del personal sanitario, por lo que la higiene de manos se vuelve fundamental a la hora de prevenir y evitar estas infecciones. Por su impacto, no solo sobre el paciente, si no también económico debido a la prolongación de la estancia y al tratamiento antibiótico que recibe, así como por la repercusión ocasionada a los familiares, el área sanitaria de A Coruña y Cee ha celebrado este martes, 5 de mayo, la Jornada Mundial de la Higiene de Manos, en el marco de las actividades promovidas por la OMS y el Sergas para la seguridad del paciente.
Recuerdan que la higiene de manos es una de las maneras más eficaces y económicas de prevenir muertes innecesarias y que la práctica higiénica reduce en más de un 40% el número de muertes debidas a diarreas y en un 25% el número de casos en infecciones agudas de las vías respiratorias. “Un gesto tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser la clave para la supervivencia de millones de personas”, señalan los sanitarios de A Coruña.
Durante la jornada, se han distribuido folletos informativos sobre indicaciones y técnicas de higiene de manos y también se han entregado soluciones de base alcohólica de bolsillo.
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