El Corufest arranca con el salto a la música de O Xoán en A Coruña

El Corufest 2026 da el pistoletazo de salida a su novena edición en A Coruña este miércoles, 6 de mayo, con el concierto de O Xoán, nombre musical del actor Xoán Fórneas. Tras ganar el Premio Mestre Mateo á Mellor Interpretación Masculina Protagonista por reencarnar a Castelao en Antes de nós, Fórneas inicia una nueva etapa creativa en la que fusiona sus dotes interpretativas con una faceta más personal. "Ás veces un, cando é artista, ten varias disciplinas nas que se sente cómodo", relata el actor.

Su primer sencillo, Ferido, se estrenó el pasado noviembre "con moi boa acollida", y la semana que viene lanzará el siguiente. El disco verá la luz en otoño de este año, y el público podrá disfrutar de una pequeña muestra en el concierto de mañana en el teatro Colón de A Coruña, a las 20.30 horas, con entradas a la venta en Ataquilla.com. El evento marca el inicio de la programación del Corufest 2026, que bajo el lema "unha cidade que acolle, unha cultura que transforma", llevará durante 12 días la diversidad, la identidad y la memoria a distintas localizaciones de A Coruña con actividades para todos los públicos.

El jueves, 7 de mayo, se entregará en la biblioteca del Centro Ágora el Recoñecemento Samuel Luiz ao compromiso social coa visibilidade LGTBIQ+, que este año recae en Boti García Rodrigo, figura clave en la historia del movimiento. Después tendrá lugar el encuentro literario Escritas desbordadas: narrar o que incomoda.

El programa TRC Danza apoya al festival, un año más, y el viernes 8 de mayo trae al teatro Rosalía de Castro el espectáculo de danza contemporánea Orgía, a las 20.30 horas, con entradas a la venta en Ataquilla.com. El sábado a las 20.30 horas, el Centro Cívico dos Mallos acoge la obra Manual para follarse a un macho con vagina, con entrada libre.

Una semana llena de actividades

La programación del Corufest continúa la semana que viene con la exposición Maricones y travestis a la calle, con la que el artista Sergio Marey recupera la figura de la coruñesa Trinidad Falcés, mujer trans represaliada durante en franquismo. La inauguración será el martes 12 a las 19.00 horas en la Casa Museo Casares Quiroga, y contará con una performance de Marey.

El público más joven podrá disfrutar de la pieza teatral Manual básico de lengua de signos para romper corazones, de Roberto Pérez Toledo. La obra tendrá lugar el miércoles 13 en el teatro Colón, con una función para centros escolares y entidades sociales a las 12.15 horas, y otra a las 20.30 para el público general, con pases disponibles en Ataquilla.com. La actriz Noemí Rodríguez conducirá el laboratorio escénico Drama, Glitter y Revolución, centrado en la exploración de la experiencia personal como materia de trabajo. El taller se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo en el Centro Ágora, con plazas limitadas.

El jueves 14 a las 20.30 horas, la pieza escénica Caballito de mar, de Pau Coya, aborda en el teatro Rosalía la experiencia de un hombre trans embarazado. Se pueden adquirir localidades en Ataquilla.com. El autor estará el sábado 16 en un encuentro a las 12.30 horas en la librería Galgo Azul, que también acoge el viernes 15 a las 18.00 horas una charla sobre derechos culturales e identidad LGTBIQ+.

La danza regresa el sábado 16 al Centro Ágora a las 20.30 horas con Nik·Eu 2.0, la última producción del proyecto iXa, una pieza contemporánea que ahonda en la construcción de la identidad desde el cuerpo, con entradas a la venta en Ataquilla.com.

El festival llegará a su fin el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas y el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Galgo Azul organiza a las 12.30 horas un encuentro con el escritor Ismael Ramos.