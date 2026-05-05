La Autoridad Portuaria de A Coruña inicia este sábado la nueva edición de visitas guiadas al puerto

La Autoridad Portuaria de A Coruña pondrá en marcha este sábado, 9 de mayo, la sexta campaña de visitas guiadas al puerto, una iniciativa gratuita que este año incorpora como grandes protagonistas el entorno de A Palloza, la antigua Fábrica de Tabacos y la historia de los Correos Marítimos. El programa fue presentado este martes por el presidente del organismo portuario, Martín Fernández Prado, y por el guía e historiador Suso Martínez, que volverá a conducir unos recorridos que en sus cinco ediciones anteriores agotaron plazas.

La principal novedad de esta edición será el cambio en el punto de salida, que se situará en el monumento a las Cigarreras, en la plaza de A Palloza. Desde allí, los participantes recorrerán los muelles de A Palloza, Linares Rivas, Este y Calvo Sotelo, pasando también por la Lonja del Gran Sol. El itinerario incluirá además una parada en la sede de la Audiencia Provincial, antigua Fábrica de Tabacos, donde se podrá visitar la ventana arqueológica que conserva las gradas del antiguo astillero de los Correos Marítimos.

Las visitas tendrán una duración aproximada de hora y media y se celebrarán siempre a las 12.00 horas, en sábados y domingos, desde el 9 de mayo hasta el 8 de noviembre. En total se ofertarán 25 recorridos, con 30 personas por turno, hasta alcanzar 750 plazas. Este año no habrá visitas en julio y agosto ni de lunes a viernes, con el objetivo de concentrar la actividad en las mañanas de fin de semana y facilitar la participación ciudadana. Las inscripciones pueden formalizarse desde hoy en la web rutas.puertocoruna.com, con un máximo de cuatro plazas por usuario.

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Fernández Prado destacó que esta campaña es una de las actividades con mayor aceptación dentro del programa 'Abierto a todo el mundo' y subrayó la importancia de contar de nuevo con Suso Martínez, al que definió como un gran divulgador de la historia del puerto y de la ciudad. Por su parte, Martínez señaló que el relato de este año se centrará en el origen y la importancia histórica del puerto coruñés, recordando que "no se puede entender la ciudad sin el puerto". Al finalizar el recorrido, los asistentes recibirán un obsequio conmemorativo.