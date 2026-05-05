Cierra el Stradivarius de la plaza de Lugo para renovar su imagen
La cadena de moda joven incorporará las tendencias de los nuevos establecimientos de Inditex, en los que destaca la tecnología y el confort
Inditex avanza en la renovación de la imagen de sus tiendas. A la reforma iniciada en el Bershka de la plaza de Lugo de A Coruña, donde ya son visibles camiones y cajas, se sumará próximamente la tienda Stradivarius, ambas marcas especializadas en moda joven. La idea es realizar una reforma integral de los locales para renovar su imagen y adaptarla a las últimas tendencias, con espacios amplios, colores neutros y una apuesta por la tecnología y el confort de los clientes.
El grupo textil entiende el nuevo concepto de establecimientos como un imán para atraer a la clientela. Un equipo de diseñadores analiza todos los aspectos que pueden influir en las personas a la hora de moverse por el interior de las instalaciones, concebidas no solo para adquirir las prendas que se ponen a la venta, si no también para recoger las que se solicitan por correo electrónico.
Está previsto que la reforma de Stradivarius en la plaza de Lugo comience el próximo viernes 9, lo que obligará a cerrar sus puertas de forma temporal hasta nuevo aviso. Justo antes de dar este adiós temporal para estrenar su nueva imagen, un cartel recibe a los clientes en la puerta para anunciarles los últimos días de venta con un mensaje en el que prometen no hacerse esperar: “Vamos a mejorar nuestra imagen, ¡volvemos muy pronto!”.
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