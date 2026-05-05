Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo
Ha ocurrido esta mañana en el cruce de la avenida de Fisterra con la calle Padre Sarmiento
Agencias
Un turismo ha chocado contra la fachada de una farmacia situada en la avenida Fisterra de A Coruña tras chocar previamente contra otro vehículo y perder el control. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar poco después de las 08.00 horas a la altura del número 135 de esta avenida, a la altura del cruce con la calle Padre Sarmiento.
La Policía Local de A Coruña explica que el accidente fue una embestida entre dos vehículos: uno que salía de la calle Padre Sarmiento embistió a otro que circulaba por la avenida de Fisterra. Uno de los turismos invadió, a consecuencia del impacto, la acera y colisionó contra la fachada de una farmacia.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a una mujer.
También acudió al punto una dotación de bomberos que se encargó de prestar asistencia técnica para restablecer material señalético.
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