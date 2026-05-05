Un coche colisiona con la fachada de una farmacia de A Coruña tras chocar con otro vehículo

Un turismo ha chocado contra la fachada de una farmacia situada en la avenida Fisterra de A Coruña tras chocar previamente contra otro vehículo y perder el control. Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, el siniestro ha tenido lugar poco después de las 08.00 horas a la altura del número 135 de esta avenida, a la altura del cruce con la calle Padre Sarmiento.

La Policía Local de A Coruña explica que el accidente fue una embestida entre dos vehículos: uno que salía de la calle Padre Sarmiento embistió a otro que circulaba por la avenida de Fisterra. Uno de los turismos invadió, a consecuencia del impacto, la acera y colisionó contra la fachada de una farmacia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a una mujer.

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También acudió al punto una dotación de bomberos que se encargó de prestar asistencia técnica para restablecer material señalético.