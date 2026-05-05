El Concello de A Coruña justifica el descenso de plazas en los campamentos municipales por el aumento de su duración

La reducción en 1.245 plazas en los campamentos de verano organizados por el Concello, en los que este año se ofertarán 6.116, las mismas que el anterior pero un 17% menos que en 2023, es justificada por el Gobierno local por el incremento de la duración de estas actividades.

Fuentes municipales informaron que, a petición de las asociaciones de padres y madres y para mejorar la conciliación, se aumentó a quince días la duración de los campamentos, lo que supone un aumento de horas. También destacó que frente a las 8.000 plazas que la Xunta oferta para toda Galicia, A Coruña supera las 6.000.

El grupo municipal del Partido Popular denunció este recorte de plazas y afirmó que “cada año hay menos plazas cuando debería haber cada vez más para favorecer la conciliación”. Añadió que en los campamentos deportivos las plazas se han reducido a la mitad desde 2023 al pasar de 960 a 480 plazas, en los Campacoles la reducción es de 1.800 a 1.080, mientras que el campamento en inglés, con 225 plazas, se ha suprimido.

Condiciones

El PP critica además que para los menores con discapacidad se exija el cumplimiento de condiciones como tener capacidad de comunicación y participación, movilidad acorde con las actividades, no sufrir trastornos que alteren la convivencia y un grado de discapacidad no superior al 33%.

Para los populares de trata de “una selección que excluye a muchos chicos sin ni siquiera permitirles intentarlo”, ya que consideran que “la inclusión real consiste en adaptar los espacios, las actividades y los apoyos para que todos los chicos puedan participar, no al revés”.

El Ejecutivo municipal contesta a este reproche que en los últimos años “se ha mejorado” en la atención a la discapacidad en la actuación municipal y que la Xunta ofrece solo cien plazas para estos menores en sus campamentos, frente a las 98 que existen en los del Concello.