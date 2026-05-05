Condenado por agredir sexualmente a una mujer en el portal de su casa en A Coruña
Abordó a una vecina en el edificio antes de que pudiese cerrar y se masturbó delante de ella
La Audiencia Provincial de A Coruña condena a 11 meses y 29 días de cárcel, así como al pago de una multa de 600 euros, a un hombre por agredir sexualmente y lesionar a una vecina de la ciudad en el portal de su domicilio. La sala considera probado que el sospechoso abordó a la víctima sobre las 12.40 horas de 4 de diciembre de 2023 y entró en el edifico antes de que la mujer cerrara del todo. Una vez en el interior, se masturbó delante de ella. La sala entiende acreditada la ausencia de consentimiento y la intimidación ejercida.
Los magistrados tienen en cuenta las circunstancias atenuantes de alteración psíquica, pues aseguran que tenía limitadas levemente sus facultades intelectivas y volitivas, y de reparación del daño, ya que consignó judicialmente y sin previo requerimiento 7.000 euros. Además de la pena de prisión y la multa, como autor de un delito de agresión sexual con intimidación y sin acceso carnal y de otro leve de lesiones, le imponen cuatro años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima durante cuatro años, así como el pago de una indemnización de 8.000 euros.
La sentencia no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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