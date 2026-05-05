Detenido en A Coruña por nueve robos en vehículos en una sola noche
Agentes de la Policía Nacional lo sorprendieron 'in fraganti' en uno de los coches
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña al autor de nueve robos con fuerza en vehículo cometidos en la ciudad en una misma noche. Al detenido se le atribuye además el hurto de un teléfono móvil.
Los hechos ocurrían alrededor de las 05.00 horas del pasado domingo día 3 de mayo. Una llamada al 091 alertaba a la policía de que un hombre estaba robando en un vehículo estacionado en la calle Javier López López. Efectivos de la policía Nacional acudieron de inmediato al lugar indicado y, gracias a su rápida intervención, sorprendieron al autor del robo aún en el interior del vehículo. El individuo "intentó huir a la carrera" pero "fue interceptado por los policías a escasos metros", según informan las autoridades en un comunicado.
El hombre habría fracturado una de las ventanillas para acceder al interior del vehículo y sustraer los objetos que había dentro. Los agentes realizaron una inspección por la zona y comprobaron que "otros ocho vehículos presentaban alguna ventanilla fracturada y otros daños", por lo que procedieron a la detención in situ de este hombre para su traslado a dependencias policiales.
Los agentes pudieron comprobar a continuación que el individuo portaba enseres sustraídos en varios de los vehículos violentados. Las pesquisas posteriores permitieron verificar también que un móvil que llevaba este sujeto había sido robado horas antes en un bar de la ciudad. "Tanto este teléfono, como el resto de enseres, fueron reintegrados a sus propietarios", destaca la Policía Nacional en su nota informativa.
El detenido ya ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial tras la instrucción de las correspondientes diligencias.
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