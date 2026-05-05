El Día de la Ciencia en la Calle de A Coruña se traslada a los Jardines de Méndez Núñez por las obras en Santa Margarita

El Día de la Ciencia en la Calle de A Coruña celebra su 30º aniversario este sábado día 9 entre las 11.00 y las 19.00 horas en los Jardines de Méndez Núñez con más de 50 jaimas de actividades, como consecuencia de las obras en el parque de Santa Margarita, y otros espacios de la ciudad, como la Casa de las Ciencias o el acuario. El programa plantea una jornada de charlas, ciclos, experimentos científicos y talleres para todos los públicos, pero con especial atención a los jóvenes. El evento contará con la participación del alumnado de 44 centros de A Coruña, su área metropolitana y otros municipios gallegos, como Ortigueira. "Somos un referente educativo e científico a ámbito autonómico", afirmó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, durante la presentación.

Las propuestas de experimentos de esta edición incluye proyectos tecnológicos, como manos robóticas, robots filtradores de plásticos en arena; análisis químicos, como extracciones de ADN o experiencias de lluvia ácida sobre piedras; juegos de biología, botánica o física. El alumnado de Monte Alto representará el firmamento a gran escala para descubrir y conocer el cosmos. "Acompañando ao alumnado estarán profesionais da divulgación científica e a educación", aseguró la alcaldesa.

El evento, puesto en marcha por la Asociación de Amigos de los Museos y organizado por los Museos Científicos de A Coruña y la Cátedra Emalcsa-UDC, contará con una carpa con programas de ocio de la Federación Provincial de ANPAS, facilitada por el Concello. En ese espacio, las actividades seguirán el lema Un paseo por el cosmos. Las actividades versarán sobre astronomía y en el mismo lugar reservan espacio para tratar los cuerpos celestes, la influencia del cosmos en la naturaleza y los descubrimientos científicos destacados asociados al Universo.

"O Día de la Ciencia en la Calle cumple a súa trinta edición, unha data moi simbólica que nos permite airear e pasear o valor científico que temos. A novidade principal é o traslado aos Xardíns de Méndez Núñez das jaimas de actividades por mor das obras no parque de Santa Margarita. As actividades sucederán tamén na Casa das Ciencias, onde a agrupación ÍO contará con postos no soportais, por exemplo", expresó Rey.

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Los Museos Científicos de la ciudad celebrarán una jornada de puertas abiertas entre las 10.00 y las 17.00 horas, al igual que las salas de exposición de la Casa de las Ciencias, para las que no será necesario reservar previamente. Para el planetario sí será obligatorio retirar invitación el día 8 de mayo, al igual que el acuario, que demanda la reserva con tres días de antelación, la MiniDomus, a través de un formulario online.