La alcaldesa de A Coruña, satisfecha por la implicación de las diputaciones en la política aeroportuaria

"Por fin las diputaciones se van a implicar", declaró este martes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre la decisión de las instituciones provinciales de A Coruña y Pontevedra de participar en la gestión de la política aeroportuaria gallega.

Rey reconoció que este fue el avance más destacado obtenido en la reunión del comité creado entre la Xunta, Aena y los ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo para captar nuevos destinos desde los aeropuertos de la comunidad, pero reconoció que "sigue sin haber nada concreto y se mantiene la comunicación con Aena".

En cuanto a cuándo se conseguirán nuevas rutas, declaró: "Prefiero no aventurar plazos. Sería hipotético y no trabajamos sobre ello".

La alcaldesa recordó que A Coruña mantiene la misma postura que desde su llegada a la Alcaldía en cuanto a que no se dé prioridad a un aeropuerto sobre los otros y que los tres "sean competitivos", así como que se evite "la fuga de pasajeros a lugares como Oporto".