Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

Innovación escénica

Dúo Cassadó fusiona música y audiovisual en 'Esencia de los elementos', que estrenará en A Coruña

El dueto camerístico presentará su nueva propuesta, en colaboración con la artista visual Martina Ampuero, el 26 de mayo, en el Teatro Rosalía

Marta Moll y Damián Martínez, pianista y violonchelista de Dúo Cassadó.

Marta Moll y Damián Martínez, pianista y violonchelista de Dúo Cassadó. / LOC

RAC

A Coruña

Dúo Cassadó, dueto camerístico integrado por el violoncelista Damián Martínez Arco y la pianista Marta Moll de Alba, da un paso más en la innovación escénica con Esencia de los Elementos, un concierto que fusiona música y arte audiovisual, y que estrenará, el próximo 26 de mayo, en el Teatro Rosalía (20.00 horas), dentro de la programación de los Conciertos de Cámara de la temporada 2025-2026 de la Sociedad Filarmónica de A Coruña.

En colaboración con la artista visual Martina Ampuero, Esencia de los Elementos ofrece al público un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos —tierra, agua, aire y fuego—, que les invita a reconectar con la naturaleza y con su propio mundo interior. La solidez de la tierra, la fluidez del agua, la ligereza del aire y la intensidad del fuego se traducen en un relato artístico cargado de simbolismo que, tras su estreno en A Coruña, Dúo Cassadó presentará, también, en el Auditorio ADDA de Alicante (30 de mayo) y en la Quincena Musical de San Sebastián (16 de agosto).

Programa

El programa del concierto Esencia de los Elementos reúne obras de compositoras como Florence Price, Amy Beach, Lili Boulanger y Karen Tanaka, así como de Max Richter, Philip Glass y Arvo Pärt, en un paisaje sonoro que transita entre lo íntimo y lo trascendente.

En colaboración con la artista visual Martina Ampuero, 'Esencia de los Elementos' ofrece al público un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos

Trayectoria

Reconocido como uno de los duetos camerísticos más destacados del panorama actual, Dúo Cassadó, formado por el violoncelista Damián Martínez Arco y la pianista Marta Moll de Alba, comenzó su trayectoria artística en el año 2000 y, desde entonces, ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional, con actuaciones en escenarios de Europa, Israel, Canadá, Latinoamérica, África y Asia.

Su discografía con Warner Classics incluye títulos como Rapsodia del Sur, Rojo e Hypnotik.

Noticias relacionadas

Tras el éxito de Hypnotik y Hechizo y Duende, Esencia de los Elementos consolida su apuesta por propuestas escénicas innovadoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
  2. Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
  3. El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
  4. Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
  5. Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
  6. Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
  7. ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico
  8. Una empresa de A Coruña despide a un trabajador por ser testigo en un juicio y la Justicia le obliga a pagarle 7.500 euros y readmitirlo

Dúo Cassadó fusiona música y audiovisual en 'Esencia de los elementos', que estrenará en A Coruña

Dúo Cassadó fusiona música y audiovisual en 'Esencia de los elementos', que estrenará en A Coruña

La 74ª Temporada Lírica de A Coruña reivindica a las heroínas de la ópera en su siguiente temporada con ‘Tosca’ y el estreno de ‘Jenůfa’

Crisis de la vivienda: el sector detecta el fin de la subida de precios de los pisos en A Coruña tras aumentar más de un 50% en siete años y estos son los motivos

Crisis de la vivienda: el sector detecta el fin de la subida de precios de los pisos en A Coruña tras aumentar más de un 50% en siete años y estos son los motivos

El Teatro Colón de A Coruña vivirá cuatro noches de conciertos con el ciclo Maio Jazz

Las notas de los candidatos a diseñar Coruña Marítima: destaca el estudio que transformó un puerto de contenedores en Sidney

Las notas de los candidatos a diseñar Coruña Marítima: destaca el estudio que transformó un puerto de contenedores en Sidney

El Corufest arranca con el salto a la música de O Xoán en A Coruña

El Día de la Ciencia en la Calle de A Coruña se traslada a los Jardines de Méndez Núñez por las obras en Santa Margarita

El Día de la Ciencia en la Calle de A Coruña se traslada a los Jardines de Méndez Núñez por las obras en Santa Margarita

El área sanitaria de A Coruña celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos

El área sanitaria de A Coruña celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos
Tracking Pixel Contents