Innovación escénica
Dúo Cassadó fusiona música y audiovisual en 'Esencia de los elementos', que estrenará en A Coruña
El dueto camerístico presentará su nueva propuesta, en colaboración con la artista visual Martina Ampuero, el 26 de mayo, en el Teatro Rosalía
Dúo Cassadó, dueto camerístico integrado por el violoncelista Damián Martínez Arco y la pianista Marta Moll de Alba, da un paso más en la innovación escénica con Esencia de los Elementos, un concierto que fusiona música y arte audiovisual, y que estrenará, el próximo 26 de mayo, en el Teatro Rosalía (20.00 horas), dentro de la programación de los Conciertos de Cámara de la temporada 2025-2026 de la Sociedad Filarmónica de A Coruña.
En colaboración con la artista visual Martina Ampuero, Esencia de los Elementos ofrece al público un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos —tierra, agua, aire y fuego—, que les invita a reconectar con la naturaleza y con su propio mundo interior. La solidez de la tierra, la fluidez del agua, la ligereza del aire y la intensidad del fuego se traducen en un relato artístico cargado de simbolismo que, tras su estreno en A Coruña, Dúo Cassadó presentará, también, en el Auditorio ADDA de Alicante (30 de mayo) y en la Quincena Musical de San Sebastián (16 de agosto).
Programa
El programa del concierto Esencia de los Elementos reúne obras de compositoras como Florence Price, Amy Beach, Lili Boulanger y Karen Tanaka, así como de Max Richter, Philip Glass y Arvo Pärt, en un paisaje sonoro que transita entre lo íntimo y lo trascendente.
En colaboración con la artista visual Martina Ampuero, 'Esencia de los Elementos' ofrece al público un viaje inmersivo, inspirado en los cuatro elementos
Trayectoria
Reconocido como uno de los duetos camerísticos más destacados del panorama actual, Dúo Cassadó, formado por el violoncelista Damián Martínez Arco y la pianista Marta Moll de Alba, comenzó su trayectoria artística en el año 2000 y, desde entonces, ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional, con actuaciones en escenarios de Europa, Israel, Canadá, Latinoamérica, África y Asia.
Su discografía con Warner Classics incluye títulos como Rapsodia del Sur, Rojo e Hypnotik.
Tras el éxito de Hypnotik y Hechizo y Duende, Esencia de los Elementos consolida su apuesta por propuestas escénicas innovadoras.
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