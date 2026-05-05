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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 5 de mayo

Una charla sobre consumo y una conferencia sobre arquitectura, en la agenda de ocio y cultura

Estudio Sinaldaba.

Estudio Sinaldaba. / LOC

RAC

Charla sobre consumo consciente en el Casino

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ofrece una charla de consumo consciente y gestión emocional con la coach Elizabeth Gonzáles.

18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83)

Sinaldaba imparte un coloquio de arquitectura

Estudio Sinaldaba imparte una conferencia sobre arquitectura recuperada dentro del ciclo Experiencias en arquitectura. Investigacións e realizacións recentes

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19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Plaza Álvarez de Sotomayor, 1)

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