¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 5 de mayo
Una charla sobre consumo y una conferencia sobre arquitectura, en la agenda de ocio y cultura
Charla sobre consumo consciente en el Casino
La Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ofrece una charla de consumo consciente y gestión emocional con la coach Elizabeth Gonzáles.
18.00 horas. Sporting Club Casino (Calle Real, 83)
Sinaldaba imparte un coloquio de arquitectura
Estudio Sinaldaba imparte una conferencia sobre arquitectura recuperada dentro del ciclo Experiencias en arquitectura. Investigacións e realizacións recentes
19.30 horas. Real Academia de Belas Artes (Plaza Álvarez de Sotomayor, 1)
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