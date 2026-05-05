El local de A Coruña con el mejor bocadillo tradicional de España: "Ha ganado porque es sencillo"

Dicen en su web que hacen "los mejores bocadillos en A Coruña". Y, ahora, tienen un premio con el subrayarlo. Concretamente, el reconocimiento al Mejor Bocata Tradición de España de los Best Sandwich Spain, que ha recalado en la ciudad de la mano de un local cuyo nombre ya sonaba a profecía.

Hablamos de la bocatería La Tradicional, el establecimiento especializado en bocadillos que se ha llevado la gloria desde el número 26 de la Avenida de Gran Canaria. Allí, su Terrachá es desde este lunes la receta clásica entre panes más distinguida del país gracias a su mezcla de ingredientes gallegos, que ha sorprendido al jurado del Campeonato de España de Bocatas entre más de 90 participantes, tres de ellos de A Coruña.

Al otro lado del teléfono, es la prensa la que les da la noticia de la victoria. "¿Que hemos ganado un concurso?", repite perpleja una trabajadora ante la buena nueva, antes de girarse hacia la encargada y cambiar la sorpresa por orgullo: "¡Que hemos ganado!", dice de nuevo.

Terrachá, el bocadillo de La Tradicional galardonado en el Campeonato de España de Bocatas 2026. / Gus de la Paz

Cristina Estevam, la gerente, conserva más la calma, aunque no oculta su alegría. Sobre todo, porque no se lo esperaba, a pesar de que el Terrachá es "uno de los bocatas más vendidos".

"Desde que lo metimos en carta hace dos años, ha sido un éxito. Es un bocata rápido de hacer y que le gusta a todo el mundo, por lo que pensamos que era una buena opción. Hay gente que en el concurso prepara cosas muy complicadas, pero precisamente creo que este ha ganado porque es sencillo", explica.

Terrachá, el mejor sándwich clásico de España que se hace en A Coruña

Aunque la receta parezca simple, la elaboración del Terrachá tiene sus secretos. Desde esta bocatería premiada de A Coruña indican que la magia está, sobre todo, en "la calidad de los ingredientes", que es lo que separa "la fast food" de un "bocadillo de calidad".

El que se ha llevado el galardón en la Avenida de Gran Canaria lleva ternera a la plancha, cebolla caramelizada, bacon crujiente y queso San Simón, el producto estrella del que partieron en las cocinas de La Tradicional para crear su sándwich. "Buscamos el queso ahumado e intentamos hacer una receta propia de Terra Chá. Al final, fuimos pensando los ingredientes entre todos y salió una mezcla que llama la atención", cuenta Estevam, que prepara cerca de un centenar de estos bocadillos cada semana.

Cuando estaban en la calle Cultura, los hacían solo para llevar, pero, desde su traslado en febrero de este año, los clientes también pueden consumirlos en el propio negocio. Aunque puede que el Terrachá -incluso con su premio-, no acabe siendo el escogido, porque la carta de La Tradicional está llena de rivales.

Uno de los competidores más fuertes es el Koruño, "un bocata de albóndigas caseras" que tira de orgullo de ciudad para venderse solo. También vuela sobre el mostrador el de jamón asado "con salsa" y, por supuesto, los más clásicos, como el de tortilla, el serranito o el de chicharrones con queso.

Para Estevam, estos sabores de siempre son "los mejores" y lo han demostrado sobreviviendo al paso de las décadas. Por eso es por lo que su bocatería apostó por ellos desde sus inicios hace cinco años, cuando dio sus primeros pasos en el contexto incierto del Covid.

La encargada lo recuerda como si hubiera ocurrido ayer. "Mi jefe tenía un bar, pero, como en la pandemia no se podía tener a gente dentro, decidimos montar una bocatería con productos para llevar. Pero con bocadillos de calidad, intentando hacer lo más tradicional de Galicia y España", cuenta.

La acogida, aseguran, fue "muy buena" y los suyos ya se han convertido en uno de los bocadillos que uno no puede perderse en A Coruña. El premio al mejor sándwich tradicional de España es una prueba de ello y, esperan, el inicio de una racha aún mejor en el futuro. "Esta era la primera vez que nos presentábamos. Y el año que viene volveremos".

Los mejores bocadillos de Galicia

El Comeorejas de Brocata, elegido el Mejor Bocadillo de España de 2026. / Campeonato de España de Bocatas

Además de la bocatería coruñesa, el Campeonato de España de Bocatas ha zanjado su edición de 2026 con varios ganadores en otras categorías. En la de mejores bocadillos de Galicia, han destacado la 5ª Sinfonía de O Patrón Bocatería (Ourense), la Cerdo Gajja kimchi de La Artesata (Vigo) y el sándwich Estación de Canfranc de La Estación de Lomán (Ourense).

El oro al Mejor Bocadillo de España se lo ha llevado Brocata, en Albacete, con su propuesta Comeorejas. Pangea (León) y la Cafetería Los Majuelos (Santa Cruz de Tenerife) han cerrado el podio logrando la plata y el bronce respectivamente y marcando nuevas paradas imprescindibles en el mapa gastronómico nacional para los que quieran saborear el país entre dos panes.