Las notas de los candidatos a diseñar Coruña Marítima: destaca el estudio que transformó un puerto de contenedores en Sidney

La Mesa de Contratación de la Autoridad Portuaria ha formalizado ya la selección definitiva de los cinco equipos finalistas, una vez revisada la documentación acreditativa presentada por las candidaturas que habían superado la primera criba. La candidatura formada por Técnica y Proyectos, S.A. (Typsa) y RSHP Architects logró la mejor puntuación en la fase de méritos para optar a elaborar el futuro Máster Plan de Coruña Marítima entre 14 candidatas, tras obtener 93,95 puntos. Typsa es una ingeniería y consultoría española, con oficina en Culleredo, con una trayectoria muy consolidada en infraestructuras, especialmente en proyectos complejos ligados al territorio y a la obra pública. Ambos estudios cuentan con una pata coruñesa, la colaboración de Monteoliva Arquitectura, un estudio que ha realizado numerosos proyectos urbanísticos en la comarca. RSHP es un estudio internacional que destaca por participar en el proyecto que transformó un puerto de contenedores de Sidney.

La puntuación, sin embargo, debe leerse con cautela. Lo evaluado hasta ahora no ha sido una propuesta concreta para transformar la fachada marítima de A Coruña, sino la solvencia técnica, la experiencia previa, el currículo de los equipos y sus reconocimientos profesionales. Es decir, el ranking midió la trayectoria y la capacidad acreditada de cada grupo para afrontar la redacción del diseño de la nueva fachada portuaria, no todavía la calidad del proyecto urbano que planteará para el puerto coruñés. Esa será la fase que comienza ahora.

Proyectos por todo el mundo

Tras Typsa y RSHP Architects se sitúa la candidatura integrada por Jerónimo Junquera, West 8 Urban Design & Landscape Architecture, Eptisa Servicios de Ingeniería, Sener Mobility y Neutelings Riedijk Architecten, con 88,81 puntos. En este equipo Junquera aporta experiencia en arquitectura y transformación urbana; Eptisa suma capacidad técnica en ingeniería y consultoría; Sener Mobility refuerza el bloque infraestructural con su especialización en transporte y entornos marítimos; Neutelings Riedijk completa el conjunto desde la arquitectura aplicada a antiguos espacios portuarios en reconversión, y West 8 destaca en diseño de waterfronts y bordes de agua, de hecho forma parte de un proyecto para transformar los muelles de Liverpool.

La tercera posición corresponde al equipo de Ove Arup & Partners, Batlle i Roig Arquitectura y 3XN Copenhagen, con 86,52 puntos. Arup aporta el peso de una firma internacional de ingeniería, diseño y consultoría con una trayectoria muy clara en el ámbito marítimo, tanto en planificación portuaria y waterfronts como en logística, costas y regeneración de frentes litorales en ciudades como Dubai. A su lado, Batlle i Roig suma una visión multidisciplinar desde el urbanismo, el paisaje y la arquitectura, mientras que 3XN incorpora la experiencia de un estudio danés de referencia en arquitectura contemporánea que diseñó el mayor mercado de pescado del hemisferio sur, situado en Sidney.

Por detrás aparecen IDOM Consulting Engineering Architecture y Zaha Hadid Limited, con 78,24 puntos, un equipo formado dos estudios de referencia mundial. Por un lado, Zaha Hadid Architects --fundada por la arquitecta premio Pritzker que ganó el fallido concurso para hacer la Casa de la Historia en el castro de Elviña-- aporta el peso de una firma internacional de arquitectura que hizo la sede de la autoridad portuaria de Amberes, e IDOM, una firma de consultoría, ingeniería y arquitectura con experiencia específica en el sector portuario.

El grupo formado por Bjarke Ingels Group Architecture Spain —BIG—, WSP Spain-Apia y Díaz y Díaz Arquitectos, con 65,17 puntos, cierra la clasificación. La candidatura formada por BIG, WSP Spain y Díaz y Díaz Arquitectos reúne tres perfiles complementarios para abordar una actuación en el frente marítimo, donde destaca como carta de presentación la sede de BIG, inaugurada en 2023 en el muelle de Sundmolen en Copenhague.

La diferencia entre los tres primeros es relativamente ajustada: apenas 7,43 puntos separan a Typsa-RSHP de Ove Arup-Batlle i Roig-3XN. La distancia se amplía con respecto al cuarto clasificado, IDOM-Zaha Hadid, que queda a 15,71 puntos del primero, y todavía más con BIG-WSP-Díaz y Díaz, que entra en la fase final con 28,78 puntos menos que la candidatura mejor valorada.

La experiencia es un grado

El dato más determinante para explicar el liderazgo de Typsa-RSHP está en la experiencia de la empresa en urbanismo, paisajismo y arquitectura, el bloque más directamente vinculado al objeto urbano del futuro Máster Plan. En esa categoría hay que distinguir dos cifras: la puntuación bruta y la puntuación que computa tras aplicar la fórmula del concurso. Typsa-RSHP obtiene 63 puntos brutos, la mejor marca de toda la tabla, que se transforman en 40 puntos computables. Es ahí donde abre buena parte de su ventaja.La segunda columna clave es el currículo del equipo en urbanismo, paisajismo y arquitectura. Aquí el liderazgo ya no es exclusivo de Typsa-RSHP. El equipo mejor puntuado empata con Junquera-West 8, ambos con 14,40 puntos.

Noticias relacionadas

En experiencia en ingeniería, la candidatura más fuerte tampoco es la primera clasificada, sino Ove Arup-Batlle i Roig-3XN, que alcanza 18,50 puntos en experiencia empresarial. El currículo del equipo de ingeniería si que favorece a Typsa-RSHP, que obtiene 14,55 puntos, la mejor nota de los cinco finalistas y empatada con una candidatura no seleccionada, B720-AJ_GEG. El capítulo de premios introduce otra lectura. La máxima puntuación, 10 puntos, la obtienen Ove Arup-Batlle i Roig-3XN y BIG-WSP-Díaz y Díaz, tercero y quinto entre los finalistas. También alcanza esa nota Stoss-Urbanitree-Studio Gang Architects, que no entra en la selección final y que quedó tercero por la cola con menos de 40 puntos totales. Es decir, los reconocimientos profesionales ayudan, pero no han sido suficientes por sí solos para ordenar la tabla.