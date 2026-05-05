Persecución a la piratería en A Coruña: dos bares deberán pagar una multa e indemnizar a LaLiga por emitir partidos sin autorización

LaLiga está redoblando su persecución de los bares que emiten ilegalmente partidos: ha puesto en marcha un canal digital de denuncias, y ofrece 50 euros a los ciudadanos que delaten a los establecimientos. Pero lleva años persiguiendo estos comportamientos, y la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de confirmar, sin posibilidad de recurso, dos multas para locales coruñeses por emitir partidos sin autorización. En ambos casos, tendrán que indemnizar a la organización.

La multa más elevada es para una cafetería del Agra do Orzán. Según considera probado la Justicia, la cafetería estuvo "emitiendo partidos de la liga profesional, sin autorización", y en agosto de 2023 LaLiga realizó una inspección propia.

Perjuicio de 256 euros al mes

Presentó denuncia ese mes de noviembre, y en diciembre la Policía se presentó en el establecimiento mientras retransmitía un partido de Primera División que enfrentaba al Barcelona y al Almería con un sistema que permitía acceder gratis a los canales y plataformas en los que se pueden ver los encuentros. El hombre que regentaba el local no tenía autorización para emitir el partido, y la sentencia considera que se le causó a LaLiga un perjuicio mensual de unos 256 euros.

El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña condenó al responsable del local por un delito leve relativo al mercado y los consumidores, y lo condenó a pagar 960 euros de multa a lo largo de cuatro meses, así como las costas si las hubiese. También consideró que debía abonar unos 512 euros a LaLiga en concepto de indemnización. El condenado apeló a la Audiencia Provincial, pero este confirmo la sentencia en su totalidad.

Reducción de la multa

El otro caso juzgado recientemente por la Audiencia Provincial es muy parecido, y el tribunal condena al titular de otro bar por haber emitido en la televisión de su establecimiento de dos partidos de fútbol "que no se retransmitían en abierto, sino a través de alguna de las plataformas que gestiona el visionado de este tipo de encuentros deportivos". Una sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña lo condenó a indemnizar a LaLiga con algo más de 900 euros, así como a abonar seis meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros. Es decir, unos 1.800 euros.

El condenado apeló a la Audiencia, afirmando en que la retransmisión de los partidos "habría sido efectuada directamente por alguna de sus empleadas, o por algún cliente", empleando el móvil y el bluetooth del aparato de televisión. Pero esta versión es "vaga, genérica y contradictoria", según indica la Audiencia Provincial, que añade que un testigo verificó que en la televisión del bar se emitieron imágenes de un partido entre el Celta y el Athletic y otro entre en equipo vigués y el Barça. El tribunal sí rebaja la multa, pues señala que es "desproporcionada" porque solo consta que se retransmitieron dos partidos, y la rebaja a tres meses de cuota diaria de diez euros.