El Teatro Colón de A Coruña vivirá cuatro noches de conciertos con el ciclo Maio Jazz

El Teatro Colón de A Coruña celebrará una nueva edición del ciclo Maio Jazz los días 10, 16, 23 y 31 de mayo y se convertirá en el escenario del jazz contemporáneo durante cuatro jornadas. El cartel anuncia las actuaciones de Nani García Trío con Virxilio Da Silva, Pablo Sanmamed, Hilario Rodeiro y Juzz, que protagonizarán el ciclo organizado por el departamento de Cultura de la Diputación.

El programa se abrirá el 10 de mayo con el concierto de Nani García Trío con Virxilio Da Silva. El 16 de mayo será el turno de Pablo Sanmamed, que presentará La estrella mostrada. Ya el día 23 de mayo, Hilario Rodeiro llevará al escenario el espectáculo Pausa, cerrando el ciclo la formación Juzz el día 31. Todos los conciertos comenzarán a las 20.00 horas y las entradas ya se encuentran a la venta.

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«Un año más programamos el Maio Jazz con un elenco de artistas que ocuparán el Teatro Colón, consolidando este ciclo como una cita de referencia para el público aficionado al jazz», añadió la diputada de Cultura, Natividad González, que destacó la programación como «diversa y de calidad, con una cuidada selección de proyectos que exploran distintos lenguajes del jazz contemporáneo y de las músicas de creación».