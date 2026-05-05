El tiempo en A Coruña: mayo 'marcea' y arranca con chubascos que por ahora no cesan
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El mes de mayo en A Coruña ha comenzado con toda Galicia bajo la influencia de las bajas presiones, lo que desde el punto de vista meteorológico significa tiempo inestable y precipitaciones. Desde el pasado viernes, día 1, hasta hoy martes, día 5, el sol apenas ha asomado en forma de algunos claros entre los nubarrones que han dejado lluvias y chubascos tormentosos durante el pasado fin de semana y lo que va de esta. Y el panorama por ahora no va a cambiar.
A estas alturas ya no recordamos si marzo mayeó o no, pero parece claro que mayo, por ahora, marcea. Tras un mes de abril con tiempo en general estable y predominio de días de tiempo seco y soleado e incluso con temperaturas muy por encima de lo esperado durante las últimas semanas, A Coruña ha atravesado el puente del 1 de mayo con paraguas y chubasquero y de momento van a seguir siendo complementos casi imprescindibles para capear las precipitaciones por lo menos durante toda esta semana, ya que los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia no prevén cambios a corto ni a medio plazo.
Hoy martes día 5 volverá a ser un día con alternancia de nubes y claros con chubascos que pueden caer prácticamente a cualquier hora del día, y lo que viene por delante trae más de lo mismo. La probabilidad de lluvias es alta o muy alta para todos los días de esta semana, con la única salvedad de esta tarde y la mañana del jueves, que son las únicas ventanas con menor concurrencia de precipitaciones en un arranque de mayo verdaderamente otoñal ya que, además del aumento de la inestabilidad, el mes se ha estrenado con un descenso de las temperaturas. Los termómetros durante la jornada de hoy y a lo largo de los próximos días se moverán entre los 9 a 11 grados de mínima y los 16 ó 17 de máxima, así que marcarán valores bajos para estas alturas del año.
Con esta situación vemos que, como decíamos arriba, mayo marcea bastante y de momento ni Aemet ni Meteogalicia avanzan cuándo pueden llegar cambios que arrojen luz sobre un mapa meteorológico en el que de momento manda el gris de las nubes que irán dejando chaparrones de forma más o menos sostenida durante los próximos días. No lloverá de forma continua ni necesariamente copiosa pero los coruñeses sí deberán tener a mano capucha o paraguas para no calarse en las actividades al aire libre. Más información.
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