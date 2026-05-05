Últimos retoques y puesta a punto de las baldosas dañadas de la plaza de Lugo
Los operarios ultiman la reapertura del tramo precintado para reparar los desperfectos en el pavimento
Una amplia zona peatonal de la plaza de Lugo de A Coruña permanece desde el pasado mes de abril rodeada de vallas debido a las obras que se desarrollan para reparar las baldosas dañadas. Un pavimento con piezas rotas y descolocadas que han ocasionado, según trabajadores del lugar, numerosas caídas de viandantes y salpicaduras en días de lluvia.
El precinto, ubicado en la zona de entrada al mercado y al acceso a la tienda Fnac, encara ya sus últimos días tras la reparación de los desperfectos de la superficie peatonal. Este martes las máquinas y operarios daban los últimos retoques a las nuevas baldosas para la reapertura inminente de este concurrido tramo de la plaza de Lugo.
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