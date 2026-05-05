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Últimos retoques y puesta a punto de las baldosas dañadas de la plaza de Lugo

Los operarios ultiman la reapertura del tramo precintado para reparar los desperfectos en el pavimento

Últimos retoques y puesta a punto de las baldosas dañadas de la plaza de Lugo

Últimos retoques y puesta a punto de las baldosas dañadas de la plaza de Lugo

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Una amplia zona peatonal de la plaza de Lugo de A Coruña permanece desde el pasado mes de abril rodeada de vallas debido a las obras que se desarrollan para reparar las baldosas dañadas. Un pavimento con piezas rotas y descolocadas que han ocasionado, según trabajadores del lugar, numerosas caídas de viandantes y salpicaduras en días de lluvia.

El precinto, ubicado en la zona de entrada al mercado y al acceso a la tienda Fnac, encara ya sus últimos días tras la reparación de los desperfectos de la superficie peatonal. Este martes las máquinas y operarios daban los últimos retoques a las nuevas baldosas para la reapertura inminente de este concurrido tramo de la plaza de Lugo.

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