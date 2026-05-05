La zona tensionada en A Coruña rebaja los alquileres, pero lleva los contratos a mínimos

Desde la declaración de A Coruña como zona tensionada para contener los precios del alquiler en A Coruña, en vigor desde agosto del año pasado, la fotografía del mercado inmobiliario de la ciudad ha cambiado. No mucho, pero sí de manera significativa en dos apartados: los contratos firmados, que caen a mínimos, y el coste de los arrendamientos, que se abarata.

Según los últimos datos disponibles del Observatorio Galego de Vivenda, en febrero se firmaron 324 contratos de nuevos arrendamientos. Es menos de la mitad de los firmados en julio de 2025, con un total de 718, justo antes de que entrase en vigor la medida que recoge la Ley de vivienda y que aprobó la Xunta al cumplir A Coruña con todos los requisitos. Si entre agosto de 2024 y febrero de 2025 se cerraban 553 contratos de alquiler, en el mismo periodo de 2025 a 2026 la cifra bajó a 400. El de febrero se cerró con el número más bajo desde diciembre de 2021.

Incluso hubo meses antes de la declaración de la zona tensionada en los que casi se llegó a los 800 contratos, como en septiembre de 2024, cuando se registraron un total de 789. También previo a la aplicación de medidas para contener los precios se dieron temporadas con menos actividad en el mercado del alquiler, como en abril de 2025, con 367 contratos firmados.

Según profesionales del sector, una situación que se ha detectado desde la entrada en vigor de esta medida es que hay más arrendamientos de temporada, esto es, para inquilinos que solo los ocuparán durante un periodo específico y no vivirán allí indefinidamente. Esta modalidad escapa de las medidas de la zona tensionada.

Los precios, en descenso

A Coruña fue la primera ciudad gallega en ser declarada zona residencial tensionada. El objetivo principal es contener y abaratar los precios. De acuerdo con datos de la Xunta, los precios medios de los arrendamientos de 2016 eran de unos 426 euros, y en 2023 rozaron los 619, un 45,2% más. La cifra siguió aumentando en los últimos tres años y alcanzó los 771 euros en junio de 2025.

Según los últimos datos del Observatorio Galego de Vivenda, correspondientes al mes de febrero, el precio medio se sitúa en 703,7 euros, el más bajo desde enero del año pasado. Sigue siendo elevado, pero ya está por debajo de lo que se registraba antes de la zona tensionada, cuando el coste era de 760,6 euros mensuales. De hecho, el dato de febrero y el de enero, con 702 euros, son los dos más bajos del último año. Todavía está lejos de los datos de antes de la pandemia, pero también si se compara con finales de 2024, cuando los precios oscilaban entre los 694 a 696 euros.

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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, defendió en varias ocasiones que esta medida "sí funciona" y puso de ejemplos algunos de estos datos de la caída del precio del alquiler. La Xunta, por su parte, manifestó que la zona tensionada tiene "los efectos contrarios a los deseados" y que hace que "se retiren las viviendas del mercado del alquiler", según las palabras de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.