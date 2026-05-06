El acordeón sale a la calle en A Coruña en su día mundial con un concierto abierto
La asociación Amigos do Acordeón de la ciudad reivindica el valor social de un instrumento "cada vez más vivo" con una cita en la plaza de Lugo
Este 6 de mayo estuvo marcado por el ritmo, ya que se conmemoró el Día Mundial del Acordeón con música en directo y vocación de encuentro. La jornada, impulsada por la asociación Amigos do Acordeón de A Coruña, arrancó a las 18.30 horas con un concierto de su orquesta en la plaza de Lugo y después con una xuntanza abierta en las calles peatonales de Compostela y Picavia, donde cualquier acordeonista tuvo la oportunidad de sumarse.
La presidenta, Mari Carmen Vizcaína, define la cita como "un concierto intergeneracional maravilloso" y pone el acento en el carácter humilde del colectivo. "Lo único que hacemos es darle visibilidad al acordeón", explica. Tras la actuación, los músicos salieron a la calle para tocar "junto a quien se anime", invitar a cantar y a bailar y convertir el centro en un espacio compartido. "Esa es la pretensión: hacer un gran día para la gente", añade.
El formato busca cercanía y participación. A diferencia de ediciones anteriores, celebradas en espacios amplios como la plaza María Pita, la organización apostó esta vez por un entorno más próximo al público. "Allí es muy bonito, pero muy grande; aquí queremos dinamizar, que la gente se acerque y comparta", señala Vizcaína.
La entidad subraya además el componente social del instrumento. Parte de los intérpretes "comenzaron a tocar después de los 50 años" y han encontrado en el acordeón una vía de aprendizaje y relación. La asociación mantiene una escuela con varios grupos de acordeonistas y actividades paralelas, incluidas iniciativas solidarias en residencias y colaboraciones con el Banco de Alimentos.
Lejos de perderse, "el acordeón vive un momento de impulso", según la presidenta. Conviven el modelo cromático con el diatónico, muy presente en el folclore, y crece el interés de nuevos aficionados. "Se socializa mucho y se pasa muy bien", resume Vizcaína, que se alegra de la cantidad de vecinos y visitantes que se han acercado a participar en una celebración que "busca llenar de música la calle".
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