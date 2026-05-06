Acuerdo entre PSOE y BNG para aprobar el proyecto de viviendas en el Parque del Agra de A Coruña

El PSOE y el BNG han llegado a un acuerdo para aprobar el proyecto de urbanización del Parque del Agra que prevé crear unas 400 viviendas en el barrio de Agra do Orzán, en Gregoria Hernández y las calles junto al Observatorio meteorológico. En el pleno del pasado mes de abril, el Gobierno local no tuvo los apoyos de la oposición que necesitaba para aprobarlo y pactó con los nacionalistas retirar la modificación urbanística hasta el pleno de mayo y organizar una mesa de trabajo que consultara a los vecinos, que salieron a la calle a protestar contra esta iniciativa el pasado sábado 26 de abril. Según señala el informe propuesta que se llevará a pleno y confirman fuentes consultadas por este medio, la nueva propuesta elimina un edificio previsto en el nuevo acceso al parque desde Pascual Veiga y se reduce a la mitad otro en la misma calle, para incorporar cambios derivados de una reunión con la Asociación Veciñal Agra.

Los nacionalistas decidieron rechazar el documento en el mes de abril argumentando que presentaba "moitas deficiencias" que, según denunciaron entonces, señalaban los propios informes municipales. Aquella falta de apoyo llevó a dejar en suspenso la tramitación y abrir una mesa de trabajo con los vecinos. El nuevo expediente recoge cambios introducidos tras una reunión mantenida el 21 de abril con la Asociación Veciñal da Agra. La edificabilidad total del ámbito, es decir los metros cuadrados que se pueden destinar a viviendas, se reducen 2.222 metros cuadrados, que supone unas 20 viviendas menos.

El recorrido técnico del expediente explica parte del bloqueo político. Según la documentación municipal, el 30 de marzo el Departamento de Planeamiento emitió un informe que permitía la aprobación inicial, pero condicionada a corregir una serie de aspectos en los siguientes documentos. El equipo redactor presentó una nueva versión el 24 de abril, pero otro informe del 28 de abril señaló que, aunque se habían corregido algunos aspectos, el documento seguía conteniendo deficiencias. Finalmente, Dricar, la empresa a través de la que el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián posee la parcela de la antigua residencia de las Adoratrices, registró una nueva versión el 5 de mayo y el jefe del departamento municipal de Planeamiento emitió el 6 de mayo un informe que permite la aprobación inicial.

El proyecto

La modificación urbanística del Parque del Agra parte de una edificabilidad ya prevista en el Plan General de A Coruña que prevé en torno a 400 viviendas y unos 39.200 metros cuadrados construibles, prácticamente la misma capacidad que reconocía el planeamiento vigente. La operación, sin embargo, redistribuye esa edificabilidad entre el nuevo polígono y varias piezas que salen de él, entre ellas la antigua parcela de las Adoratrices, y terrenos en Gregorio Hernández y Camino del Pinar.

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El convenio firmado entre el Concello y Dricar sirve de base a la nueva ordenación. Ese acuerdo prevé la cesión de suelo para zonas verdes y espacios libres, la apertura del futuro parque hacia Gregorio Hernández a través de Adoratrices y la posibilidad de construir un aparcamiento público. En el propio polígono Parque del Agra se plantean edificios de bajo y seis plantas, con un 40% de vivienda protegida, mientras que las nuevas construcciones en el entorno de Adoratrices y Gregorio Hernández quedarían fuera del polígono.