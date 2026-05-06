Máis de 2.200 alumnos da Coruña no Correlingua: "Co galego no corazón, facemos revolución"
Estudantes de colexios e institutos de toda a provincia da Coruña camiñaron este mércores dende Riazor ata a Torre de Hércules para dignificar a lingua galega
A estatua de Breogán, ao pé da Torre de Hércules da Coruña, foi testemuña este mércores dunha xuntanza en prol do máis prezado de Galicia: o idioma. A 26ª edición do Correlingua aglutinou máis de 2.200 almas de colexios e institutos de toda a provincia que loitaron contra a choiva por reivindicar o uso do galego, pancartas e consignas mediante. "Penso que está revivindo [o galego]. Si é certo que aí atrás houbo unha baixada de cara a falar en galego, pero hoxe en día a xente está retomando", explica a docente do colexio San Francisco Javier, Mónica López. "Nós facemos o de falar 21 días en galego", di unha alumna de 1º da ESO do instituto de Carral, centro que propón esta iniciativa na que os estudantes se comprometen a falar só en galego durante tres semanas.
Cun ollo posto no alumnado ás súas costas, López resumiu as iniciativas que organizan dende o centro para promover o emprego da lingua. "Para o Día das Letras Galegas imos facer un podcast, dende Infantil ata sexto de Primaria, onde cada ciclo vai facer unha gravación, coma se fose a radio escolar", apunta. Rosalía de Castro é unha figura sempiterna para os do San Francisco, que a celebran con chapas, recitais de poesía e debuxos de banda deseñada.
Un rebumbio de voces infantís precede o pregón da actriz coruñesa Isabel Risco, quen se dirixiu á cativada como "fillas e fillos de Breogán". "Percorredes dende o estadio de Riazor até aquí, até a Torre de Breogán, para celebrar que somos galegas e galegos, porque temos unha lingua propia. Unha lingua propia que nos coloca no mundo, que nos fai diferentes, que nos fai existentes, que nos fai atractivas e atractivos, porque somos galegas e galegos, tamén grazas ao noso idioma", anunciou, antes de nomear os centros presentes, un por un, recibindo aplausos como resposta. A lectura do manifesto por parte de alumnos do instituto Alfonso X O Sabio (Cambre) foi o preludio para o prato forte: a actuación musical da Mekánika Rolling Band.
O poder das novas xeracións
O alumnado do instituto Agra de Leborís (A Laracha) teno claro: eles son a peza clave para que a lingua non desapareza, e establecen como piares fundamentais neste labor a familia e a escola. "Na nosa biblioteca hai un montón de libros en galego, fan charlas en galego para fomentalo, temos clubes de lectura e xogos en galego... E, sobre todo, fálannos en galego, e dinnos que o falemos", comenta a alumna Andrea Varela, quen confesa ter visto estatísticas que confirman o desuso do idioma.
No seu día a día, tanto ela coma a súa compañeira, Daniela Guillín, falan en galego. "Todo o día, na casa, tamén", di. Porén, Varela está nun equipo de fútbol no que sempre se fala en castelán. "Intentamos falar en galego con elas", di. Cada unha porta unha pancarta en forma de corazón co lema do Correlingua: "Co galego no corazón, facemos revolución".
No Centro Público Integrado As Revoltas (Cabana de Bergantiños) teñen unha iniciativa para fomentar o uso do galego, Revolta Galega. "A través dela, intentamos traer mozos relevantes da cultura galega que actúen como referente para o alumnado", explica unha docente do centro, Lucía Barbeito. "No noso cole é moi importante o tema de dignificar a lingua, porque en realidade todos falan galego, practicamente. Entón a nosa función vai máis enfocada en dignificar, máis que en que falen galego, porque xa o falan. Que se sintan orgullosos e orgullosas de ser de Cabana e falar galego", apunta.
Que a meirande parte do alumnado das Revoltas sexa galegofalante non palia a situación de detrimento da lingua. "Estase perdendo, e no noso cole tamén. Non ao mesmo nivel que coles da cidade ou que non sexan dun ámbito tan rural, pero nós tamén o notamos", expón outra profesora, Rosalía Fernández.
Un grupo de alumnas do instituto de Carral admite falar galego "máis que nada cos avós". O centro propón actividades para promover o uso do idioma: "Nós facemos o de falar 21 días en galego. Tes que falar esas semanas en galego e non podes falar castelán, e tes que firmar que vas falar en galego. Se ves outras persoas falar castelán, podes dicirlles que hai que falar en galego", di unha alumna de 1º da ESO. O seu grupo de amigas considera fundamental este tipo de iniciativas, pero cren que poden facer algo máis aló das aulas. "Á xente máis pequena que nós, ensinarlles a falar galego. Se moita xente empeza a falalo, os demais únense e ao final acabamos todos falando galego", comparte unha compañeira.
