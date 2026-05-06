El Concello mejorará los accesos e instalará zonas de descanso en el Castro de Elviña

La Junta de Gobierno Local aprobará este miércoles la licitación de las obras de mejora de la accesibilidad y de las condiciones de visita del Castro de Elviña, que tienen un presupuesto de 157.812 euros. El objetivo de la intervención es que los visitantes del yacimiento arqueológico causen el menor impacto posible en los bienes existentes, para lo que se acondicionarán los caminos que llegan al castro y los que lo recorren para evitar que se camine sobre estructuras arqueológicas.

También se reconstruirán los muros tradicionales existentes en los caminos del entorno y se instalarán áreas de descanso para los visitantes, de forma que no tengan que utilizar los restos arqueológicos para reposar. El espacio utilizado como zona de aparcamiento a la entrada del yacimiento, en el camino de As Penas da Grela, será igualmente acondicionado y se le dotará de iluminación.

Niños en el Castro de Elviña durante una visita de un campamento de verano / CARLOS PARDELLAS

El extremo sur del castro, donde de forma esporádica se llevan a cabo actos, será objeto de una adecuación de la capa de vegetación para un mejor desarrollo de esas iniciativas. El proyecto incluye además la instalación de un sistema de señalización e información para hacer más fácil la comprensión e interpretación de los restos arqueológicos.

Caminos

Los trazados de los caminos que se abrirán en el castro aprovecharán en la medida de lo posible los ya existentes, que eran los tradicionales para llegar a los antiguos terrenos de cultivo o para desplazarse por la parroquia de San Vicenzo de Elviña, lo que evitará crear otros que afecten a vestigios arqueológicos en zonas aún sin excavar.

Dentro de la zona del yacimiento estos caminos tendrán pavimentos de zahorra estabilizada con cal, ya que pueden ser eliminados fácilmente y sin dejar huellas si los trabajos arqueológicos requieren que se intervenga en su recorrido.

El proyecto prevé que en los lugares donde el relieve del terreno dificulta el paso de los caminos se hagan rellenos que se integrarán en el conjunto mediante la plantación de especies herbáceas para evitar la realización de excavaciones o la colocación de pasarelas que podrían afectar a los restos arqueológicos.

El drenaje de los caminos se efectuará mediante pequeños canales sobre los que se sembrarán herbáceas rústicas para integrarlos en el entorno, mientras que el agua recogida se filtrará al propio terreno de manera superficial.

Mínima intervención

Las áreas de descanso se han diseñado también buscando que puedan ser retiradas con facilidad y supongan una mínima intervención y afectación al yacimiento y al paisaje. El mobiliario será de hormigón prefabricado porque precisa un bajo mantenimiento y resiste a los actos vandálicos. Su diseño tendrá “formas austeras” para reducir su presencia en el terreno y evitar su competencia visual con los restos arqueológicos.

Esta actuación complementa a la adjudicada a principios de año para la instalación de un cierre perimetral del castro a lo largo de 1.500 metros para mejorar la seguridad y evitar la entrada de animales. Ese proyecto incluye la construcción de un pequeño edificio de apoyo a las actividades arqueológicas, al mantenimiento del castro y a las visitas divulgativas.