A Coruña recibirá 97,5 millones para que Langosteira sea un polo de la industria eólica marina

A Coruña recibirá 97,5 de los 100 millones que el Ministerio para la Transición Ecológica concederá a este puerto y el de Ferrol para adaptarse a la implantación en sus muelles de factorías de fabricación de componentes de la eólica marina, lo que implica un espaldarazo a ese proyecto industrial. Esa cantidad procede del programa Port-Eolmar, financiado por los fondos europeos Next Generation y gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y supone casi la mitad de la incluida en la primera convocatoria, dotada de 212 millones y que también financiará proyectos en los puertos de Tarragona, Castellón, Las Palmas y Gijón.

Vista general del puerto exterior de punta Langosteira. / LOC

El programa está orientado «a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar». A través de él, el puerto de Castellón recibirá 50,8 millones para su ampliación; 30 millones el de Las Palmas para ganar espacio también; el de Tarragona se lleva 24 millones; y 7,2 millones el de Gijón para el acondicionamiento integral y adaptación de explanadas logísticas de alta capacidad.

Adjudicación provisional

La concesión de esta ayuda es por el momento provisional, ya que ahora se abre un plazo para la presentación de alegaciones. Si se confirma, implicará un espaldarazo decisivo a la iniciativa de la Autoridad Portuaria de A Coruña de convertir punta Langosteira en un centro de elaboración y montaje de estructuras flotantes para la generación de energía eléctrica en el mar.

Para hacerlo posible es necesario efectuar una cuantiosa inversión que transforme la actual explanada sur del puerto exterior en un lugar adecuado para la producción industrial. La elevada deuda que soporta el Puerto coruñés por la construcción de Langosteira le impide financiar el proyecto con sus propios medios, por lo que la ayuda estatal le resulta indispensable.

El Puerto informó que estos fondos se destinarán al inicio de las habilitaciones de muelles y explanadas que albergarán las instalaciones industriales en Langosteira, mientras que el puerto exterior de Ferrol, en Caneliñas, financiarán la adaptación del muelle a la industria eólica. Los proyectos eólicos previstos para ambas dársenas suman inversiones privadas por valor de 281 millones.

Ocho proyectos

Las empresas Ferrovial, Navantia, Acciona, Saitec, Esteyco, Amper, Gri Reneweable y Cobra han presentado ya a la Autoridad Portuaria sus solicitudes para instalarse en la dársena exterior de A Coruña, por lo que el anuncio de la concesión de esta ayuda supone un avance decisivo para el desarrollo de sus proyectos, en los que la petición de suelo efectuada ocuparía 139 hectáreas.

Ya en 2023 el Puerto contrató una asistencia técnica para diseñar la nueva configuración de la zona sur de Langosteira con vistas a remodelar el muelle, el dragado, la toma de agua, la creación de nuevos viales y controles de accesos, la implantación de servicios y la realización de las obras necesarias.

Iniciativa conjunta

A Coruña y Ferrol-San Cibrao se presentaron de forma conjunta a la convocatoria de ayudas de Port-Eolmar mediante la agrupación denominada Golfo Ártabro-Offshore Wind, que pretende aprovechar las características de los puertos exteriores de ambas ciudades y su proximidad para crear un polo de fabricación de generadores eólicas en esta zona geográfica.

La participación de dos puertos fue uno de los factores que favoreció la concesión de toda la ayuda que había sido solicitada y que esta propuesta fuese la mejor valorada entre las presentadas al haber alcanzado 90,67 puntos sobre 100, muy por encima de la segunda clasificada, Gijón, que se quedó en 76,07.

Transición Ecológica tuvo en cuenta también el grado de madurez administrativa del proyecto de infraestructuras que debe desarrollarse, aunque en este parámetro el proyecto de A Coruña y Ferrol quedó por detrás de otros. Fue sin embargo el mejor puntuado, junto con Castellón, en la superación de los requisitos mínimos para las capacidades logísticas de esta actuación, en las que se incluyen una línea de atraque de más de 300 metros, un calado superior a 15 metros, además de una explanada más grande de la establecida como punto de partida y con posibilidad de ampliación.

El proyecto del Golfo Ártabro duplicó además la puntuación del segundo clasificado en cuanto a las expectativas de generación de empleo y también superó con amplitud la del proyecto industrial, en la que se tienen en cuenta los avances sobre las concesiones a las empresas, la diversificación industrial, el papel de la eólica marina y otras renovables, así como la capacidad de fabricación o montaje.

El criterio económico de la convocatoria también dio a la propuesta coruñesa la puntuación más alta, solo igualada por Gijón y a mucha distancia del resto.

Transición energética

"La apuesta por la transición energética de este gobierno siempre ha sido firme. Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando" defendió la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, durante la inauguración de una jornada sobre energías renovables que este miércoles se celebró en la sede del ministerio. Allí avanzó la resolución de varias líneas de ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 670 millones de euros en total para impulsar las tecnologías verdes y sus cadenas de valor, entre las que se encuentra la de la convocatoria Port-Eolmar.

También se dieron a conocer los seleccionados en la segunda convocatoria de incentivos a proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible, entre los que están dos en Galicia. Uno en A Coruña, con 440 MW de potencia, que tendrá 30 millones de euros de ayuda. Otro, en Lugo, con 215 MW, recibe 48 millones.