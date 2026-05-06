A Coruña destina 2,7 millones a conservar sus parques infantiles durante dos años
El contrato incluirá el mantenimiento de áreas biosaludables, pistas multideporte y espacios lúdicos de la ciudad
La Junta de Gobierno Local del Concello de A Coruña aprobó este miércoles la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de los 223 parques infantiles, áreas biosaludables, pistas multideporte y espacios lúdicos de la ciudad, que tiene un presupuesto de 2,7 millones y se desarrollará durante dos años, prorrogables a tres más. El contrato incluye también las zonas de juego de los colegios públicos
La alcaldesa, Inés Rey, recordó que este año se realizará la reforma de los parques infantiles de la plaza de Portugal y de la guardería de O Ventorrillo para adaptarlos con equipamientos más modernos y accesibles para todos los pequeños. El Concello ejecuta además las obras de una nueva pista multideporte en la Urbanización Breogán, que se sumará a las abiertas en Os Rosales y A Silva.
Aquarium y Castro de Elviña
También se aprobó en la Junta de Gobierno la impermeabilización de la base del muro de cierre del Paraíso Marino, una de las piscinas exteriores del Aquarium Finisterrae, que tendrá un coste de 108.000 euros. En el Castro de Elviña se realizará en los próximos meses una obra para mejorar la accesibilidad y las condiciones de visita interviniendo en los caminos que recorren el yacimiento y en el aparcamiento para los vehículos, a lo que se sumará la creación de zonas de descanso para los visitantes.
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