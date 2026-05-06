Elevan de 8 a 11 años la pena de prisión para un hombre que trató de asfixiar con el cable de un cargador a su exmujer
El Tribunal Superior de Xustiza eleva la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña
EP
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado de 8 a 11 años la pena de prisión para un hombre que trató de asfixiar con el cable de un cargador a su exmujer.
El fallo estima parcialmente el recurso presentado por la víctima en lo relativo a tener en cuenta la agravante de género, con lo que eleva los ocho años de prisión de la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña, hasta los 11.
Sin embargo, rechaza eliminar la atenuante de embriaguez, dado que considera acreditado que el hombre padecía una adicción crónica al alcohol. Por otra parte, rechaza el recurso presentado por el condenado.
Los hechos se remontan al año 2024, cuando el hombre, que se había separado de la mujer hacía unos meses, entró sin consentimiento por la noche en la casa de ella, mientras sus hijos pequeños dormían, y le arrebató los teléfonos móviles y un cargador.
Tras forcejear con ella, la asfixió con el cable del cargador hasta que ella perdió el conocimiento. Fueron sus vecinos los que, alertados por el ruido, acudieron en su ayuda.
- Marineda City anuncia cuatro nuevas aperturas y alcanza el 100% de ocupación en su segunda planta
- Óscar Castro, administrador de la Cocina Económica de A Coruña: 'Vienen personas que cobran una prestación, pero no les alcanza para subsistir
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Espacio Coruña anuncia la apertura de nuevos negocios y la próxima llegada de más operadores
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Así es el mapa con los lugares idóneos para ver el eclipse del 12 de agosto en A Coruña: el primero en combinar topografía con edificios y árboles
- Sin miradas ni presión: el entrenamiento que buscan cada vez más mujeres en A Coruña
- ¿Qué coche comprar? Un estudio de la Universidade da Coruña desmonta los mitos sobre la sostenibilidad del coche eléctrico