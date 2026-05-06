Elevan de 8 a 11 años la pena de prisión para un hombre que trató de asfixiar con el cable de un cargador a su exmujer

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado de 8 a 11 años la pena de prisión para un hombre que trató de asfixiar con el cable de un cargador a su exmujer.

El fallo estima parcialmente el recurso presentado por la víctima en lo relativo a tener en cuenta la agravante de género, con lo que eleva los ocho años de prisión de la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de A Coruña, hasta los 11.

Sin embargo, rechaza eliminar la atenuante de embriaguez, dado que considera acreditado que el hombre padecía una adicción crónica al alcohol. Por otra parte, rechaza el recurso presentado por el condenado.

Los hechos se remontan al año 2024, cuando el hombre, que se había separado de la mujer hacía unos meses, entró sin consentimiento por la noche en la casa de ella, mientras sus hijos pequeños dormían, y le arrebató los teléfonos móviles y un cargador.

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Tras forcejear con ella, la asfixió con el cable del cargador hasta que ella perdió el conocimiento. Fueron sus vecinos los que, alertados por el ruido, acudieron en su ayuda.